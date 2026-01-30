Μητσοτάκης: Υπερσύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι και αναπτυξιακή ώθηση για την Κρήτη

Το μήνυμα ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, θωρακισμένη με σύγχρονες υποδομές και με ανοιχτά ζητήματα του παρελθόντος να κλείνουν οριστικά, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, εξέλιξη που, όπως τονίστηκε, θέτει το έργο του αεροδρομίου σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Λειτουργία το 2028 και υπερδιπλάσιες πτήσεις

Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στο εργοτάξιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο σημαντικό εργοτάξιο στη χώρα», και δήλωσε ότι το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως υπογράμμισε, το αεροδρόμιο θα έχει τη δυνατότητα να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για το Ηράκλειο από την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο έργο, η κατασκευή του οποίου προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με την υπογραφή της σύμβασης αεροναυτιλίας κλείνει και η τελευταία εκκρεμότητα του παρελθόντος. «Έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει θα τηρηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

EUROKINISSI

«Η Κρήτη αλλάζει»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σημειώνοντας ότι, ως Κρητικός, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάδειξή της. Τόνισε ότι η λύση που έχει επιλεγεί διασφαλίζει αφενός την προστασία σημαντικών πολιτιστικών μνημείων και αφετέρου την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του αεροδρομίου, ζήτημα που θα κριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Η Κρήτη αλλάζει. Μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, κλείνοντας εκκρεμότητες του παρελθόντος και θωρακίζεται με έργα υποδομής που της δίνουν πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

EUROKINISSI

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τα οποία, όπως είπε, «έχουν μπει για τα καλά στις ράγες», εκφράζοντας την ικανοποίησή του τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως Κρητικός για την πρόοδο σημαντικών υποδομών που είχε ανάγκη το νησί.

Στο Καστέλι βρέθηκαν επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο νέος διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Βαγενάς, ο πρόεδρος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης, η Σέβη Βολουδάκη, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτείας και των φορέων.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι το περασμένο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ότι πλέον αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ σημείωσε πως προχωρούν με πολύ καλούς ρυθμούς και τα έργα σύνδεσης του αεροδρομίου Καστελίου με τον ΒΟΑΚ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ INTIME

Η αναφορά του πρωθυπουργού στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται με την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο ΣτΕ σχετικά με τη χωροθέτηση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα, όπου οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως σημαντικά μνημεία της μινωικής περιόδου.