Πάνος Καμμένος: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Κατάρ - Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνω κι εγώ»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση το βράδυ της Πέμπτης (29/1), ο Πάνος Καμμένος μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα, τις επερχόμενες εκλογές, το ενδεχόμενο επιστροφής του ίδιου στην πολιτική, αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά, εξαπολύοντας αιχμηρές αναφορές.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, εκτίμησε ότι «ένα αντισυστημικό κόμμα, αν δεν έχει εμπλοκή με παλαιούς πολιτικούς και δεν έχει έπαρση, μπορεί να φέρει αποτελέσματα που δεν περιμένουμε», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πει ότι «μπορεί να το δούμε και πρώτο κόμμα την πρώτη Κυριακή».

«Έχει ανέβει στο κύμα και το κύμα τρέχει»

Όπως είπε, η ίδια «έχει ανέβει στο κύμα και το κύμα τρέχει», προειδοποιώντας ωστόσο ότι η απουσία πολιτικής εμπειρίας ενδέχεται να την οδηγήσει σε «παγίδες του συστήματος». Τόνισε, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε επαφή μαζί της θα της έκανε κακό, υπογραμμίζοντας πως η δέσμευση για αποστασιοποίηση από το παλαιό πολιτικό σύστημα θα πρέπει να διαφυλαχθεί «τουλάχιστον για τις πρώτες εκλογές».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συμμετοχής, λέγοντας ότι θα ήταν «λάθος» να μη δοθεί προοπτική διακυβέρνησης αν της προταθεί, για παράδειγμα, ένα υπουργείο, μετά από υψηλό εκλογικό ποσοστό.

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει το Κατάρ της Μεσογείου» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, σημειώνοντας ότι «έχει τη χρυσή τύχη να είναι ο κεντρικός παίκτης στην ενεργειακή μετατροπή της Κεντρικής Μεσογείου». Όπως είπε, «αν πάνε καλά τα πράγματα, η Ελλάδα θα γίνει Κατάρ τα επόμενα χρόνια».

Εκτίμησε, δε, ότι στις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία και ότι στις δεύτερες, το 2027, «θα επιλέξουμε ΗΠΑ ή Ευρώπη».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική μόνο σε περίπτωση εθνικού θέματος. «Αν δω ότι μπορώ να βοηθήσω σε συγκλίσεις για την πατρίδα μου, θα το κάνω», είπε, προσθέτοντας ότι πιστεύει βαθιά στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο και ότι θα ήθελε να τη δει να συμμετέχει σε πρωτοβουλία για την ειρήνη στη Γάζα.

Τσίπρας και πολιτικές εξελίξεις

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα που φέρεται να ετοιμάζει, υποστήριξε ότι «είναι αδικημένη μια προσπάθεια με παλαιά πρόσωπα», σημειώνοντας πάντως ότι «τη δεύτερη Κυριακή μπορεί να γίνει πολιτική ομπρέλα», καθώς –όπως είπε– «είναι ο μόνος από την Αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα».

Επιπλέον, ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «αν κάνει κόμμα, θα κάνω κι εγώ», προσθέτοντας ότι «δεν θα επιτρέψω να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο». Σε αντίθεση, για τον Κώστα Καραμανλή δήλωσε ότι πιστεύει πως «δεν έχει ιδιοτέλεια».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών «το μεγαλύτερο έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα», υποστηρίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να καταλυθεί», καθώς –όπως είπε– «δεν εφαρμόζεται από την άλλη πλευρά».