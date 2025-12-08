Πάνος Καμμένος: «Καταρρέει η Ευρώπη - Έρχεται μια νέα μέρα για την πατρίδα μας»

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος έδωσε το παρών στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία». Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο κ. Καμμένος μίλησε για μια Ευρώπη που «καταρρέει» και εκθείασε τις τοποθετήσεις που έκαναν ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Χρόνια πολλά στην εφημερίδα "Δημοκρατία", στον εκδότη και σε όσους συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια στα δύσκολα αυτά χρόνια», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Θεωρώ ότι σήμερα, σε αυτή την επέτειο, οι ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού και του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, έδειξαν την πολιτική αντιπαράθεση του μέλλοντος μεταξύ μιας Ευρώπης που καταρρέει - ουσιαστικά σήμερα εκφωνήθηκε ο επικήδειος - αλλά και της νέας μέρας που έρχεται για την πατρίδα μας, σε μία γεωπολιτική συγκυρία που μπορεί να αποβεί ευτυχώς όχι μοιραία για τα παιδιά μας».

Σε ερώτηση εάν συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν περί σχεδίου για διαμερισμό των ενεργειακών κοιτασμάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Καμμένος απάντησε «Ξέρετε, οι δυνάμεις του ελληνισμού μπορεί να είναι αφανείς αλλά αν υπάρχει τέτοια απειλή, θα συγκλίνουν!».