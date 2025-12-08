«Χωρίς απαντήσεις οι παρακολουθήσεις, προσχηματικές οι εξεταστικές» - «Ρουκέτες» Καραμανλή

Ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» προχώρησε σε μία ηχηρή παρέμβαση για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης αλλά και του ίδιου του κοινοβουλίου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αλλά και στις εξεταστικές επιτροπές.

«Η ποιότητα της Δημοκρατίας δεν κινδυνεύει μόνο όταν η Δικαιοσύνη παύει να είναι ανεξάρτητη. Κινδυνεύει ήδη από την στιγμή που η ανεξαρτησία της τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, την σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους.

Ο χρόνος κύλησε, τα γεγονότα έπαψαν να απασχολούν την επικαιρότητα, η πολιτική αντιπαράθεση κόπασε. Για την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών όμως τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν την σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Προσχηματικές Εξεταστικές Επιτροπές»

Ο κ. Καραμανλής προχώρησε ένα βήμα παραπάνω όταν έθιξε το θέμα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου προειδοποιώντας για απαξίωση στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

«Το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος τυπικών διαδικασιών, ούτε όργανο επικύρωσης αποφάσεων. Είναι, ή θα έπρεπε να είναι, ο τόπος όπου διεξάγεται ο ουσιαστικός διάλογος, η αντιπαράθεση ιδεών και προγραμμάτων, η νομοθέτηση, ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Η υποβάθμιση του ρόλου του, όταν συμβαίνει, είναι πλήγμα στην ποιότητα της Δημοκρατίας.



Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές για παράδειγμα λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.



Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Καραμανλής τόνισε πως θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή των πολιτών.

«Χωρίς εμπιστοσύνη καμμιά Δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

Η αλήθεια είναι ότι ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν με την πληρότητα που απαιτείται. Ότι το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται. Ότι η Δικαιοσύνη επηρεάζεται. Ότι τα ΜΜΕ χειραγωγούνται. Ότι οι κυβερνήσεις δεν ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους. Ότι η πολιτική ασκείται με όρους κλειστών συστημάτων, χωρίς έγνοια, χωρίς αναφορά, στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όταν αυτή η αντίληψη γενικεύεται και παγιώνεται ως πεποίθηση, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα, τότε οδηγούμαστε σε κρίση εμπιστοσύνης. Κρίση αντιπροσώπευσης, κρίση αμφισβήτησης των θεσμών, κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Τότε δοκιμάζεται η Δημοκρατία και η ποιότητά της» είπε ο κ. Καραμανλής διαπιστώνοντας μάλιστα πως τα φαινόμενα αυτά είναι συνεχώς ογκούμενα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.





Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση

Η θερμή αγκαλιά Καραμανλή - Σαμαρά / Γιάννης Κέμμος

Χειραψία Αντώνη Σαμαρά με την Νατάσα Παζαϊτη / Γιάννης Κέμμος

Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος / Γιάννης Κέμμος

Αλέξανδρος και Αλίκη Καραμανλή / Γιάννης Κέμμος