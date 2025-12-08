Τέλος (;) στην «ευγένεια» με Καραμανλή

Τα γράφαμε και νωρίτερα για το θέμα που έχει ανοίξει εντός της Νέας Δημοκρατίας με το αγροτικό, μετά από την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή.

Το μελάνι δε στέγνωσε και οι νεοδημοκράτες ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ρεπορτάζ:

Παύλος Μαρινάκης και Μακάριος Λαζαρίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, έβαλαν ξανά στο «τραπέζι» την περίφημη φράση: «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

«Ακούμε τις απόψεις τους (σ.σ. των Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά), να θυμίσω ότι επί της εποχής κυβερνήσεως Καραμανλή βγήκε το περίφημο, «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» είπε ο κ. Λαζαρίδης. Και για όποιον δεν κατάλαβε, ήρθε λίγη ώρα αργότερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης για να πει ότι το συγκεκριμένο σύνθημα είναι όπως το «λεφτά υπάρχουν».

Και νωρίτερα όμως ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε πει μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει χρήματα που δεν υπάρχουν, στους αγρότες και στη συνέχεια να αναγκαστεί να τα επιστρέψει πίσω στις Βρυξέλλες.

Οπότε οι πολλές «ευγένειες» με τον Κώστα Καραμανλή μπορεί και να έχουν τελειώσει (;)