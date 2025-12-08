Το ΠΑΣΟΚ όπου βρει μπλόκο στέλνει και από μια αντιπροσωπεία για να στηρίζει τον αιτήματα των αγροτών.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, ο Βελόπουλος επίσης σε μπλόκο για να στηρίξει και εκείνος. Το ίδιο και οι συριζαίοι, εννοείται. Τα Μάλγαρα έχουν γίνει το σημείο συνάντησής όλης της αντιπολίτευσης.

Μέχρι και ο Τσίπρας του «Παλλάς» αποφάσισε να μιλήσει για τους αγρότες.

Από χθες όμως για την κυβέρνηση το αγροτικό απέκτησε - επίσημα - και εσωκομματική διάσταση με τις παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά.

Και θα μου πείτε, εντάξει ο Σαμαράς θέλει να «χτυπά» τον Μητσοτάκη σε όποιο θέμα θεωρεί ότι μπορεί να του προκαλέσει φθορά, ο Καραμανλής όμως;

Ήταν το «ακροατήριο» τέτοιο εκεί στην Ξάνθη και στα καπνά που δικαιολογούσε την παρέμβαση; Ναι, καταρχάς.

Αλλά ο Καραμανλής σταθερά ακούει από πέρυσι την κυβέρνηση, όποτε ανοίγει θέμα με τους αγρότες, να επαναφέρει στο τραπέζι, προς αποφυγή, το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Ένα σύνθημα που έμελλε να γίνει ιστορικό αφού ξεκίνησε στα χείλη των αγροτών στις κινητοποιήσεις του 2002 και έφτασε να υιοθετείται από τον αρμόδιο υπουργό του Καραμανλή, Σωτήρη Χατζηγάκη, τη διετία 2008-2009.

Η ιστορία με εκείνα τα 450 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στους αγρότες από την κυβέρνηση της ΝΔ κατέληξε στο σύνθημα: «Όλα τα κιλά, πίσω τα λεφτά...».