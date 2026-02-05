Προκαλεί η Άγκυρα: «Απαράδεκτοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί για τα 12 μίλια»

Δυναμιτίζει εκ νέου το κλίμα η Άγκυρα λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν. Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχολίασαν, εμμέσως, τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τις αναφορές του στα ελληνοτουρκικά και στο αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια.

«Η στάση της χώρας μας στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη κατανομή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο του αμοιβαίου διαλόγου και της καλής πίστης.

Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας , οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της « Γαλάζιας Πατρίδας» , οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν το καθήκον τους με αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».