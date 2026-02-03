Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ μπλοκάρει τον Μητσοτάκη - Καμία ψήφος από την παρούσα βουλή

«Δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Η πιθανή συνεννόηση παραπέμπεται για μετα τις εκλογές, στη δεύτερη και αναθεωρητική Βουλή».

Αυτό είναι το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ από όπου διευκρινίζουν ότι στην παρούσα συγκυρία θα γίνει μόνο συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση θα προσέλθει με τις δικές της θέσεις και προτάσεις. «Με πλήρη επίγνωση των διατάξεων του Συντάγματος, το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει στη συζήτηση από τη δική του αφετηρία», εξηγούν στον flash.gr ανώτατες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπερψηφίσει καμία από τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση διατάξεις, φανερώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης που το διακατέχει απέναντι στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ για μια σειρά χειρισμών σε κορυφαία ζητήματα (πχ υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ) «Το Σύνταγμα μας παρότι άντεξε στα δύσκολα χρόνια, στην παρούσα συγκυρία έχουμε καταστρατήγηση σειράς διατάξεών του, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από την διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα, την αξιοπιστία των θεσμών και ιδίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, δίνοντας ραντεβού για μετά τις κάλπες.

«Όλα αυτά βέβαια το ίδιο το Σύνταγμα μάς καλεί να τα αναδιαμορφώσουμε μέσα από την καινούργια διατύπωση των διατάξεων του στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή. Εκεί το Σύνταγμα ζητά και την ευρεία πλειοψηφία», σημειώνουν, υποστηρίζοντας πως οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Οι εσωκομματικοί παράγοντες

Στην εξίσωση -και πέρα από τη διάχυτη θεσμική δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη- θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι δεν επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ την παραμικρή ένδειξη ή υπόνοια ότι η όποια συνομιλία με τη ΝΔ -έστω και για το Σύνταγμα- θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόβα συγκυβέρνησης. Όταν μάλιστα η χώρα βαδίζει προς εθνικές εκλογές το αργότερο σε ενάμιση χρόνο...

Το θέμα αυτό είναι γνωστό άλλωστε ότι αποτελεί εστία μεγάλης έντασης στο εσωτερικό του κόμματος, με την πλευρά του Χάρη Δούκα να ζητά επιτακτικά στο επικείμενο συνέδριο του Μαρτίου να υπάρχει ψήφισμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά σε κυβερνητικό επίπεδο με τη ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του έχει απορρίψει κατηγορηματικά το σενάριο της κυβερνητικής σύμπραξης, δεν είναι όμως διατεθειμένος να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δημάρχου Αθηναίων για δεσμευτική απόφαση του συνεδρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ στα επιμέρους άρθρα που θα τεθούν προς διαβούλευση εμφανίζεται θετικό στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για την άρση της ασυλίας των υπουργών και αναμένεται εξάλλου -όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης- να σταλεί επιστολή συνεννόησης προς τη δημοκρατική αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά) για τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου.

Συμφωνεί επίσης στην αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ενώ αρνητικά τάσσεται στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και διαφωνεί με την προσέγγιση της ΝΔ για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων, έχοντας ήδη συγκρουστεί με το Μαξίμου για το νόμο Πιερρακάκη που άνοιξε παράθυρο για τα ιδιωτικά παραρτήματα των ΑΕΙ στην Ελλάδα.

«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρέπει να γίνει πεδίο κομματικών τακτικισμών. Απαιτείται συναίνεση, σοβαρότητα και καθαροί κανόνες στον διάλογο. Παράλληλα, είναι ώρα για ουσιαστικές τομές: ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, αναβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος απέναντι στις μεγάλες ανισότητες και δικαιοσύνη πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία.

Απαιτείται επίσης η διασφάλιση της ακεραιότητας των θεσμών μας σε νέα πεδία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από ισχυρές ανεξάρτητες αρχές. Χρειαζόμαστε τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ανθεκτικές στον χρόνο αλλά και στη συνείδηση του πολίτη», είχε αναφέρει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει για το θέμα το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία In Social.

Τη γραμμή της άρνησης με σοβαρές αιχμές ενάντια στην πρωτοβουλία του πρωθυπουργού είχε δώσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίο υπολήπτεται ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας καυστικά ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του».