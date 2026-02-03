Οι συμπτώσεις και τα «μαθήματα» Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ

Η στήλη πιστεύει, από θέση αρχής, στις συμπτώσεις.

Είναι μέσα στη ζωή και πολλές φορές μας εκπλήσσουν, είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Και υπό αυτή την έννοια μία τέτοια (ακόμη) σύμπτωση ήταν η χθεσινή ταυτόχρονη εμφάνιση των κυρίων Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλου.

Για τους δυο της ΝΔ γνωρίζαμε για την παρουσία τους στην Καλαμάτα αν και ομολογώ πως η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ήταν απρόσμενα ήπια σε μία περίοδο όπου τα ελληνοτουρκικά «βράζουν».

Όση όμως ένταση έλειψε από αυτή τη δήλωση, ήρθε να την «αναπληρώσει» - και με το παραπάνω - ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την παρέμβασή του για το Σύνταγμα την ώρα που απ' ότι κατάλαβα στο ΠΑΣΟΚ ψάχνονταν να δουν πώς θα πουν τα «όχι».

Η επίσημη θέση της Χαριλάου Τρικούπη, εκφράστηκε- καταρχάς -μέσω μίας τυπικής δήλωσης του Παναγιώτη Δουδωνή ενώ ο Βενιζέλος έβαζε ολόκληρο πολιτικό πλαίσιο για την αναθεώρηση και την κυβερνητική πλειοψηφία δίνοντας έτσι τη «γραμμή» για σκληρή στάση απέναντι στα σχέδια του πρωθυπουργού.

Και μεταξύ μας, τα «μαθήματα» Βενιζέλου μάλλον εξυπηρετούν τα σχέδια Ανδρουλάκη ως προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση.