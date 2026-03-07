Αιχμές Καραμανλή για αποζημιώσεις αγροτών: «Καθυστερήσεις και περιβάλλον αδιαφάνειας»

Σαφές μήνυμα για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής , μιλώντας σε συνέδριο στην Ξάνθη.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς, με εκτίναξη του κόστους, χαμηλές τιμές παραγωγού, ζημιές από φυσικές καταστροφές και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Όπως είπε, τα προβλήματα αυτά «αρκούν από μόνα τους για να πυροδοτούν τις διαμαρτυρίες των αγροτών», απορρίπτοντας εμμέσως την άποψη ότι οι κινητοποιήσεις υποκινούνται.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, προειδοποιώντας πως χωρίς αυτό η κρίση θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται.

Τα προβλήματα που πιέζουν τον αγροτικό κόσμο

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις πιέσεις που δέχονται οι αγρότες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων στάθηκε σε:

στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές λιπασμάτων και ζωοτροφών

τις αποφάσεις της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση που, όπως είπε, επιβαρύνουν οικονομικά τον πρωτογενή τομέα

στην πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού από τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Για την Ελλάδα ειδικά υπογράμμισε ότι η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την αύξηση του κόστους παραγωγής, τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος, τις καταστροφές από θεομηνίες και τις ζωονόσους που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κάνοντας λόγο για «περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι θέαμα»

Ο κ. Καραμανλής στάθηκε και στις συχνές κινητοποιήσεις των αγροτών, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο «δρώμενο».



Όπως είπε, είναι αποτέλεσμα χρόνιων προβλημάτων και δομικών αδυναμιών του αγροτικού συστήματος που οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.



«Όσο η αγροτική πολιτική περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα και προσωρινές διευκολύνσεις, η κρίση θα ανακυκλώνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεταιρισμοί νέου τύπου και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις

Στην ομιλία του ανέδειξε και ένα από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας: τον μικρό και κατακερματισμένο κλήρο.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ευνοούν τις μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες εκμεταλλεύσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη σύγχρονων συνεταιριστικών σχημάτων.



Πρότεινε συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως επιχειρηματικές οντότητες, επενδύουν στην καινοτομία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια, ενώ διαπραγματεύονται απευθείας με μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Αιχμές για την αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντική αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού.



Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες πολιτικές δεν μειώνουν απαραίτητα την κατανάλωση, αλλά συχνά οδηγούν σε αύξηση του λαθρεμπορίου.



Όπως τόνισε, σε χώρες όπου εφαρμόστηκαν παρόμοια μέτρα αυξήθηκε η παράνομη διακίνηση τσιγάρων, με αποτέλεσμα απώλεια δημοσίων εσόδων και ενίσχυση του οργανωμένου εγκλήματος.

Δημογραφικό «καμπανάκι» για την ελληνική ύπαιθρο

Ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την απομάκρυνση των νέων από το επάγγελμα.



Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η τάση, η Ελλάδα κινδυνεύει να δει την περιφέρεια να εγκαταλείπεται και την ύπαιθρο να ερημοποιείται.

Μεταξύ των προτάσεων που ανέφερε ήταν:

εκπαίδευση και επιστημονική στήριξη νέων αγροτών

αξιοποίηση περίπου 6 εκατ. στρεμμάτων ανεκμετάλλευτης γης

διαφανείς και γρήγορες πληρωμές ενισχύσεων

σύγχρονες υποδομές στην περιφέρεια

χαμηλότοκα δάνεια για νέους παραγωγούς

«Στην περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας είναι ζήτημα εθνικής σημασίας.



«Ισχυρή Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια παραγωγικά ακμαία και ζωντανή περιφέρεια», ανέφερε, καλώντας σε συνεννόηση και συντονισμένες πολιτικές για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.