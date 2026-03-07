Τσίπρας από Κοζάνη: «Ο Μητσοτάκης σέρνεται στις Συνόδους ως πρόθυμος γελωτοποιός του Τραμπ»

Ενα ακόμη βήμα στην πορεία προς τη δημιουργία κόμματος έκανε σήμερα από την Κοζάνη ο Αλέξης Τσίπρας.

Με μια ακόμη δριμύτατη επίθεση στον πρωθυπουργό για τον χειρισμό του στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής αλλά και τα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας και κυρίως της ενέργειας.

Μάλιστα κατέθεσε και πρόταση «ενεργειακής δημοκρατίας» όπως την αποκάλεσε με τέσσερις άξονες με βασική εγγύηση το δωρεάν ρεύμα, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.



«Ναι» για τη βοήθεια στην Κύπρο



Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού συμφώνησε με την στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο και την ενίσχυση των νησιών, επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «δουλική» στάση στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ακόμη και στις προσωπικές επιθέσεις που συχνά εξαπέλυε εναντίον μου χρησιμοποιούσε το όνομα Τραμπ και το χαρακτηρισμό Τραμπισμός, ως βρισιά και κατηγορία εις βάρος μου. Και σήμερα εμφανίζεται ως πρόθυμος γελωτοποιός του Βασιλιά. Να σέρνεται στους διαδρόμους των Συνόδων του ΝΑΤΟ, εκλιπαρώντας αναξιοπρεπώς για μια συγκαταβατική του ματιά. Να υπερασπίζεται και να δικαιολογεί τις πιο ακραίες επιλογές. Όπως έκανε στην περίπτωση της Βενεζουέλας- που δήλωσε ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το διεθνές δίκαιο. Και όπως κάνει και τώρα, χωρίς να εκτίθεται ο ίδιος, αλλά αναθέτοντας τη «βρώμικη δουλειά» στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και τις ακροδεξιές εφεδρείες του. Που από σημαιοφόροι της «σωστής πλευράς της ιστορίας» έγιναν σταυροφόροι της «ισχυρής πλευράς της ιστορίας».



Ο πρώην πρωθυπουργός θέλησε να θέσει από την πλευρά του μια «διαφορετική εξωτερική πολιτική». Διαφώνησε με την προοπτική σύνταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. «Ο πόλεμος στην περιοχή δεν πρέπει να γίνει αφορμή να εγκαταλείψουμε τη λύση του Κυπριακού ή να παγιωθεί η διχοτόμηση, το αντίθετο. Πρέπει να αποτελέσει καμπάνα κινδύνου. Για να αγωνιστούμε για μια επανενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο, χωρίς εγγυητές και κατοχικά στρατεύματα. Γιατί μόνο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ μπορεί να εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα. Και μόνο μια «αυτόνομη Ευρώπη», που είναι και το σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, μπορεί σε αυτό να συνεισφέρει. Αντιθέτως η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ μόνο σε νέους κινδύνους μπορεί να οδηγήσει. Καμία ασφάλεια και σταθερότητα δε μπορεί αυτή η προοπτική να επιφέρει στη πολύπαθη Κύπρο».

Τέσσερις προτάσεις για την ενέργεια





Δωρεάν ενέργεια για τη Δυτική Μακεδονία.



Προτείνουμε ένα εγγυημένο πακέτο για 20 χρόνια, δωρεάν ενέργειας για κάθε νοικοκυριό στις περιοχές απολιγνιτοποίησης μέσα από φωτοβολταϊκά πάρκα κοινοτικής ιδιοκτησίας και μέσα από εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Παράλληλα, εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε η δωρεάν ενέργεια να είναι σταθερή και αξιόπιστη.



Επίσης, την ένταξη κάθε νοικοκυριού σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας στις περιοχές απολιγνιτοποίησης, σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής, με πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής από δημόσιους πόρους.

Και τέλος, την απόδοση όλων των εκτάσεων που αποδεσμεύονται από τον λιγνίτη σε νέους αγρότες για καλλιέργεια.



Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αναβάθμισης των ενεργειακών Κοινοτήτων.

Σήμερα, σχεδόν το 20% των Ελλήνων δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Το 40-45% ζει με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Και η απάντηση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η αλλαγή ενεργειακής δομής. Προτείνουμε εθνικό στρατηγικό σχέδιο, στα πρότυπα χωρών όπως η Ολλανδία, που θα φέρει τις ενεργειακές κοινότητες στο 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη πενταετία, με 200.000 πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και τουλάχιστον 50.000 ευάλωτα νοικοκυριά να μπουν σε σχήματα συλλογικής αυτοπαραγωγής.

Με δέσμευση τουλάχιστον 10% του νέου ηλεκτρικού χώρου ανά Περιφέρεια για ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης.Αυτό σημαίνει: μείωση 40-70% ετησίως στον λογαριασμό ρεύματος κάθε νοικοκυριού που συμμετέχει.

Τέλος προβλέπουμε την απλοποίηση της αδειοδότησης, με σύσταση ενιαίας υπηρεσίας για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να τελειώσει η γραφειοκρατική ομηρία.



Φθηνή ενέργεια στους δήμους.



Με υποχρεωτική σύσταση ενεργειακής κοινότητας σε κάθε δήμο άνω των 10.000 κατοίκων· μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του REPowerEU, που η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν υπάρχει. Στόχος: Κάλυψη τουλάχιστον 15% των ενεργειακών αναγκών δημοτικών υποδομών μέσα στην επόμενη πενταετία. Φθηνότερη ύδρευση και άρδευση. Αλλά και κάτι ακόμα: Θέσπιση, σε κάθε δήμο, δομή στήριξης για την ενεργειακή φτώχεια, ειδικής υπηρεσίας που θα εντάσσει ευάλωτα νοικοκυριά σε ενεργειακές κοινότητες, θα βοηθά στην ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών, θα φροντίζει ώστε κανείς να μην μένει στο κρύο.

Ρήτρα ανταπόδοσης από τις μεγάλες επενδύσεις.



Η κυβέρνηση σχεδιάζει το Giga Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Ένα γιγάντιο υπολογιστικό κέντρο. Μια ενεργοβόρος επένδυση 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, στον χώρο του Αγίου Δημητρίου. Πρώτα από όλα η ενέργεια που θα απαιτηθεί θα πρέπει να παράγεται εξολοκλήρου από τους κατασκευαστές και όχι να απορροφά τη δική σας ενέργεια. Επίσης, με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας στα νοικοκυριά των περιοχών που θα φιλοξενήσουν αυτές τις υποδομές θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή δωρεάν της βασικής τους ενέργειας. Και τέλος η θερμότητα που θα παράγεται στα συστήματα ψύξης να αξιοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τα δίκτυα τηλεθέρμανσης της περιοχής. Δωρεάν βασική ενέργεια στα νοικοκυριά των περιοχών που φιλοξενούν αυτές τις υποδομές.