«Νέα Εθνική Πυξίδα»: Η πρόταση Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική

Την πρόταση του για μια «ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική» αναμένεται να παρουσιάσει την Τετάρτη από την Αλεξανδρούπολη ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του. Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία. Συμβολικά και ουσιαστικά, όπως λένε, από το επιτελείο του, καθώς «είναι ένας ακριτικός νόμος, σε μια δύσκολη γεωπολιτική περίοδο όπου τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό της χαρακτήρα ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αναβάθμιση του λιμανιού αλλά και την κατασκευή της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης».



Είναι σαφές πως ο πρώην πρωθυπουργός, πλέον, αφήνει σε δεύτερη μοίρα την παρουσίαση της «Ιθάκης» και περνά σε αντιπολιτευτική φάση με έντονα τα χαρακτηριστικά της επίθεσης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναμένεται να τον χαρακτηρίσει «γελωτοποιό του Βασιλιά», αναφορικά με τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τράμπ.



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η αλλαγή της παρουσίασης του βιβλίου και ο σχεδιασμός με τις επισκέψεις σε νόμους της χώρας, αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς την υλοποίηση της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος. Ούτως ή άλλως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αλλάξει οι σκέψεις για το φθινόπωρο, με ότι αυτό σημαίνει για την τελική επιλογή του χρόνου.



«Σύμμαχοι ή προστάτες;»



Το δίλλημα που θα θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες είναι «εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας». Με αφορμή, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα θέσει εκ νέου το ζήτημα «σύμμαχοι ή προστάτες». Το επιτελείο του, κάνει λόγο, για μια ολοκληρωμένη πρόταση εξωτερικής πολιτικής που θα εδράζεται «εναντίον του πολέμου και υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί «με σαφήνεια για το ζήτημα της ασφαλείας των κρατών-μελών της Ευρώπης, ιδιαίτερα με τις απειλές κατά της Κύπρου από το Ιράν».



Σύμφωνα με πληροφορίες η κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση θα επικεντρωθεί και στο ζήτημα της έκρηξης των τιμών που πρόκειται να προκληθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση για το πλαφόν καθώς θεωρεί «πως θέσπισε πλαφόν στα πρατήρια βενζίνης και όχι στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν την τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση. Εκτιμώντας πως μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν, όμως, τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές».