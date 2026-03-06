Σάββατο των... πρώην

Για τον Αλέξη Τσίπρα και την κινητοποίηση που γίνεται στην Θεσσαλονίκη τα γράψαμε από το πρωί…

Θα ακολουθήσει το Σάββατο η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα η Κοζάνη για την παρουσίαση της "Ιθάκης".

Εκείνο που δεν γράψαμε είναι πως την ίδια μέρα στην Ξάνθη θα μιλήσει ένας ακόμη πρώην πρωθυπουργός – έχουν μαζευτεί αρκετοί – ο Κώστας Καραμανλής.

Η εκδήλωση έχει θέμα: «Πάγωμα» Mercosur, μείωση ενεργειακού κόστους, νέα ΚΑΠ. Από μόνος του ο τίτλος μας προδιαθέτει πως θα υπάρξει κριτική από τους ομιλητές και βεβαίως από την πλευρά Καραμανλή για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο αγροτικό.

Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια αναφορά και στα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή… αλλά μέχρι εκεί…