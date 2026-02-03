Εκλογικά μηνύματα από Μητσοτάκη: Σχέδιο και σταθερότητα εντός, ασφάλεια και συμμαχίες εκτός

Το μήνυμα ότι «δε χρειαζόμαστε διαιτητή για να συζητήσουμε ζητήματα, που αφορούν Ελλάδα και Τουρκία» εξέπεμψε ο πρωθυπουργός εν όψει της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα κατά τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, διεμήνυσε, ωστόσο, ότι όσο η Τουρκία προσθέτει στο μενού και άλλα θέματα, όπως το casus belli ή η αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου «το να προχωρήσουμε περαιτέρω στην κατεύθυνση επίλυσης της διαφοράς μας είναι δύσκολο σε αυτή τη συγκυρία».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρωθυπουργός ανακίνησε εκ νέου την προοπτική παραπομπής της ελληνοτουρκικής διαφοράς σε Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο, τόνισε, ωστόσο, ότι όσο η Τουρκία επιμένει στη θεωρία των γκρίζων ζωνών, η οποία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών «είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο». Μάλιστα, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η επαναπροσέγγιση των δύο χωρών τα τελευταία 3 χρόνια ήταν χρήσιμη και οδήγησε σε απτά αποτελέσματα, όπως τη μείωση της έντασης πάνω από το Αιγαίο και την καλύτερη συνεργασία στη διαχείριση του Μεταναστευτικού, ενώ τάχθηκε εκ νέου υπέρ των ενεργών διαύλων επικοινωνίας, επαναφέροντας, μάλιστα, το θέμα μιας περιφερειακής διάσκεψης για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε αυτό το πνεύμα χαρακτήρισε αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδος την επέκταση των χωρικών μας υδάτων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Είναι μονομερές δικαίωμα και δεν απαιτεί έγκριση». Σε ό,τι αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν αν θέλει να κάνει έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Αιγαίο» και επέμεινε ότι στην Κάσο δεν υπήρξε κάποια εκκρεμότητα, ούτε και κάποιο τετελεσμένο.

Επιπλέον και αναφορικά με το επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τη στρατηγική διάσταση της Ελληνοαμερικανικής σχέσης επιμένοντας ότι διμερείς σχέσεις «βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο» επικαλούμενος και τις παραδοσιακές σχέσεις της χώρας μας τόσο με το Κογκρέσο όσο και με τους άλλους πόλους εξουσίας στις ΗΠΑ.

Σταθερότητα και απαντήσεις για την επόμενη μέρα της χώρας

Στο εσωτερικό μέτωπο ο πρωθυπουργός υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας επιμένοντας ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός για το κυβερνών κόμμα καθώς όπως εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα της κάλπης θα τεθούν συγκεκριμένα διλήμματα για την κατεύθυνση της χώρας μέσα σε ένα απαιτητικό και πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον.

«Σταθερότητα δε σημαίνει στασιμότητα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το β εξάμηνο του 2027 την προεδρία της ΕΕ, ποιος θα την διαχειριστεί, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύοντας κάποια από τα πολιτικά διλήμματα που θα κυριαρχήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα. «Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Δεν συγκρούομαι με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους» τόνισε με νόημα σε ερώτηση κατά πόσον αποδέχεται το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος.

Τέλος σε ερώτηση για το εάν μετανιώνει για κάτι τα τελευταία 7 χρόνια, που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να έχω τολμήσει νωρίτερα» καθώς και ότι «για τα Τέμπη έχω μετανιώσει που άφησα να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων, που δεν απαντήσαμε με θάρρος στη χυδαία παραπληροφόρηση για τα μπαζώματα».