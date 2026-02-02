Οι δυο «κίτρινες κάρτες» και η ώριμη απάντηση για τη συνεπιμέλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε από το τσεπάκι του δυο «κίτρινες κάρτες» στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά.

Και οι δυο για ζητήματα επικαιρότητας που δεν ακουμπούν το κυβερνητικό έργο αλλά για το ηθικό κομμάτι στην άσκηση ή στην αντίληψη της εξουσίας.

Για την Όλγα Κεφαλογιάννη - και αφού ξεκαθάρισε ότι η διάταξη για τη συνεπιμέλεια είναι σωστή -ο πρωθυπουργός, ορθά και ώριμα, απέφυγε να μιλήσει για τη χρήση της διάταξης προσωπικά από την υπουργό του αλλά έσπευσε να υπενθυμίσει πως όποιος κατέχει δημόσιο αξίωμα, δεν πρέπει να μένει μόνο στην ουσία αλλά να προσέχει και τις εντυπώσεις.

Η δεύτερη «κίτρινη» πήγε προς την Χριστίνα Αλεξοπούλου για το «τζάμπα πέθανε» - φράση που δικαιολογημένα συσπείρωσε όλη την αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο που μιλάμε. Κι εγώ πιστεύω ότι και με θυμωμένους πολίτες πρέπει και μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορεί κάποιος να σου πει κάτι χοντρό στον δρόμο, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω. Και εκείνοι που είναι αντισυστημικοί τα παράπονα τους δεν είναι παράλογα, αλλά πιστεύουν σε λύσεις που δεν είναι εφικτές» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Ανασχηματισμός θα έρθει και οι «κίτρινες κάρτες» αποκτούν άλλη βαρύτητα τούτη την περίοδο.