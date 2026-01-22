Κυρανάκης: Στις 28 Ιανουαρίου το πρώτο νέο τρένο για δοκιμές - Πρόταση για δρομολόγια προς Πελοπόννησο

Για τις αλλαγές στον σιδηρόδρομο, τα νέα τρένα που έρχονται αλλά και για τις κινητοποιήσεις στα ταξί, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε συνέντευξή στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία, είπε: «Δεν θα κρυφτούμε πίσω από μία δικαιολογία, η οποία θα δείξει προς την Ισπανία, λέγοντας, "να, κοιτάξτε κι αλλού συμβαίνουν αυτά". Δεν είναι αυτή η λογική μας, δεν προχωράμε έτσι. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, ειδικά από πέρυσι, που εκατομμύρια κόσμου βγήκαν στον δρόμο και έστειλαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Θέλω να τους πω ότι η κυβέρνηση άκουσε, άλλαξε και προχωρά σε μία πραγματική αλλαγή στους σιδηρόδρομους. Τους τελευταίους δέκα μήνες, λοιπόν, είναι πολλά και σημαντικά αυτά τα οποία έχουν αλλάξει. Καταρχάς, έχουμε υπογραμμένη παραγγελία για νέα τρένα μετά από είκοσι χρόνια... Έρχονται σε 18 μήνες».

Ερωτηθείς για τη Hellenic Train, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε: «Είναι μια πολιτική επιλογή της Τζόρτζια Μελόνι για να στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, είπαμε.

Αυτή η σύμβαση, την οποία είχα στα χέρια μου, είχε διάρκεια ζωής μέχρι το 2035. Υπήρχε υποχρέωση να αλλάξει αυτή η σύμβαση, να τροποποιηθεί; Όχι. Αναλάβαμε, πήγαμε στη Ρώμη, παρουσία του πρωθυπουργού και άλλων υπουργών να υπογραφεί ένα μνημόνιο. Δεν μείναμε όμως αυτό. Γιατί τα μνημόνια περιγράφουν υποσχέσεις. Άρα, λοιπόν, εγώ είπα. Θα φέρω στη Βουλή τροποποίηση μόνο όταν έχω παραγγελία. Δηλαδή, έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της κατασκευάστριας. Και τώρα έχει προχωρήσει και η παραγγελία και η εκταμίευση. 28 του μηνός, τώρα σε λίγες μέρες, την άλλη Τετάρτη, έρχεται το πρώτο νέο τρένο για δοκιμές στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

Συνεχίζοντας, επισήμανε: «Καταρχάς, τα νέα τρένα σημαίνουν πολύ λιγότερες βλάβες και, συνεπώς, λιγότερες καθυστερήσεις και ακινητοποιήσεις, άρα καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, τα νέα τρένα θα διαθέτουν ETCS Level 2, δηλαδή σύστημα ασφαλείας επόμενης γενιάς. Πρόκειται για τεχνολογία που δεν προβλεπόταν ούτε στη σύμβαση 717 ούτε στις υπόλοιπες συμβάσεις. Το βασικό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι, αν σήμερα οποιοσδήποτε βγει στην ευρωπαϊκή αγορά και υπογράψει για την παραγγελία νέων τρένων, ο μέσος χρόνος κατασκευής και παράδοσης είναι περίπου τέσσερα χρόνια. Εμείς καταφέραμε χρόνο παράδοσης 18 μηνών, για 23 τρένα, υπεραστικά και προαστιακά, προκειμένου να ενισχυθεί ο προαστιακός της Αττικής, ο νέος προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και ο νέος προαστιακός Δυτικής Αττικής.



»Συνεπώς, ο σιδηρόδρομος όχι μόνο θα διαθέτει από το 2026 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS —υπενθυμίζω ότι το ETCS δεν υπήρχε στη σύμβαση 717— αλλά θα επεκτείνεται κιόλας. Από το 2027 θα έχουμε επέκταση προς το Ψαθόπυργο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα, με προοπτική το Ρίο, επέκταση του προαστιακού Δυτικής Αττικής, λειτουργία του προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και χρηματοδότηση για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα».

Ανοιχτή η κυβέρνηση για προτάσεις από εταιρείες για τον σιδηρόδρομο

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε επίσης πως το καλοκαίρι του 2026, το σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα συστήματα ασφαλείας και σημείωσε ότι αυτός ο άξονας είναι κρίσιμος όχι μόνο για τις μεταφορές αλλά και για την γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Ανέφερε πως μέχρι τότε (καλοκαίρι του 2026) θα έχουν τελειώσει και τα έργα για την αποκατάσταση από τις ζημιές του Ντάνιελ στη Θεσσαλία, καθώς η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει καμία παράταση.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε όποια εταιρεία από την Ευρώπη ή και την Ελλάδα θελήσει να καταθέσει αίτηση για να πραγματοποιήσει δρομολόγια, επιβατικά ή και εμπορικά. «Άρα ο σιδηρόδρομος είναι ανοιχτός και ελεύθερος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης. Αναφορικά με τα ταξί και τις κινητοποιήσεις του ΣΑΤΑ, είπε ότι έχει κάνει πολλές φορές συναντήσεις με το Συνδικάτο. Πρόσθεσε δε, πως ο Θύμιος Λυμπερόπουλος «δεν λέει την αλήθεια στον κόσμο, ούτε χάνει λεφτά ο ίδιος από τις απεργίες» καθώς οι περισσότεροι στις κοινοποιήσεις δεν είναι ιδιοκτήτες ταξί αλλά οδηγοί, που «πληρώνουν υψηλό μίσθωμα και τους εκμεταλλεύονται».