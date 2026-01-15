Νέα συμφωνία με τη Hellenic Train: 420 εκατ. ευρώ, νέα τρένα και αυστηρές ρήτρες

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η αναθεωρημένη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πρόκειται για μια συμφωνία που μετατοπίζει το βάρος από τις γενικές διακηρύξεις στις σαφείς δεσμεύσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μηχανισμούς ελέγχου και προβλεπόμενες κυρώσεις. Η νέα σύμβαση φιλοδοξεί να βάλει τάξη σε χρόνιες παθογένειες και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Η συμφωνία, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 308 εκατομμύρια αφορούν την προμήθεια 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων, σηματοδοτώντας την πρώτη αγορά καινούργιων συρμών στην Ελλάδα μετά το 2004. Παράλληλα, 112 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε εγκαταστάσεις συντήρησης, αμαξοστάσια και σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας της Hellenic Train.

Eurokinissi

Για πρώτη φορά σε σύμβαση αυτού του τύπου, προβλέπεται ρητή ρήτρα καταγγελίας. Αν τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί και τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία έως το 2027, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση. Ταυτόχρονα, αυστηροποιείται το πλαίσιο κυρώσεων για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις συρμών και ελλιπή συντήρηση, ενώ προβλέπεται και διπλασιασμός των αποζημιώσεων προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των δρομολογίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η καθιέρωση ψηφιακής παρακολούθησης των δρομολογίων μέσω συστήματος γεωεντοπισμού. Το νέο αυτό εργαλείο αντικαθιστά το μέχρι σήμερα έγχαρτο και αδιαφανές σύστημα, επιτρέποντας για πρώτη φορά τον έλεγχο και τη λογοδοσία σε πραγματικό χρόνο. Η έγκριση/κύρωση της σύμβασης αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας προθέσεων που είχε υπογραφεί τον Μάιο του 2025 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ιταλικής Ferrovie dello Stato, μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των επενδύσεων χρηματοδοτείται από την ιταλική πλευρά.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης / Φωτ.: Eurokinissi

Σε δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι ο χρόνος ταξιδιού να μειωθεί σε λιγότερο από 3,5 ώρες. Όπως υπογράμμισε, η σημερινή ψήφιση δεν αφορά απλώς μια σύμβαση, αλλά τη μετάβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου από τα λόγια στους κανόνες και από την ανοχή στη συνέπεια.