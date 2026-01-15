Ακραία ένταση ανάμεσα σε Κυρανάκη και Πέρκα: «Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας»

Με τις ψήφους της ΝΔ κυρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροποποιημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train. Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε, μιλώντας για «λεόντειο» συμφωνία, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ωστόσο μίλησε για άδικη κριτική καθώς η συμφωνία είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, απολύτως συμφέρουσα.

Η νέα σύμβαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τον αναπληρωτή υπουργό να σηκώνει το γάντι, καταγγέλλοντας πως επί Αλέξη Τσίπρα «ξεπουλήθηκε» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.



Μάλιστα, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης υπήρξε ένταση με την εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. «Έχετε πολύ θράσος για πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου να τσιρίζετε. Για το Θεό, ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην Πέτη Πέρκα η οποία αντιδρούσε από τα έδρανα για τις καταγγελίες του αναπληρωτή υπουργού περί διαγραφής χρεών της εταιρείας επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός μικροφώνου μάλιστα, ακούστηκε να του φωνάζει: «φασίστα».

Πέρκα: «Σεξιστικό το σχόλιο»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για «σεξιστικό» σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Κόντρα και με τον Πολάκη

Νωρίτερα, η πόλωση χτύπησε κόκκινο, όταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε πως «ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το ‘19 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%», όπως είπε, με τον Παύλο Πολάκη να του φωνάζει «είσαι μεγάλος ψεύτης» και εκείνον να του απαντά: «εσύ είσαι ψεύτης!».