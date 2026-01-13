Κυρανάκης: Σε 18 μήνες έρχονται τα νέα τρένα

Σε 18 μήνες η χώρα μας θα παραλάβει τα νέα τρένα όπως προβλέπει η αναθεωρημένη σύμβαση με τη Hellenic Train, γνωστοποίησε από τη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τονίζοντας πως η φιλοσοφία της κυβέρνησης για το σιδηρόδρομο βασίζεται στο τρίπτυχο: νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί.



«Η σύμβαση που φέρνουμε δίνει πραγματική πρόοδο. Δεν ερχόμαστε με υποσχέσεις, αλλά με υπογεγραμμένη σύμβαση. Με σκληρή διαπραγμάτευση και απαίτηση έχουμε καταφέρει σε 18 μήνες να έρθουν τα νέα τρένα από αυτά που έχουν παραγγελθεί», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου εισήχθη η τροποποίηση της σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train.



Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για μια «εμφανώς συμφέρουσα προς το ελληνικό Δημόσιο» συμφωνία η οποία συνήφθη κατόπιν σκληρής διαπραγμάτευσης, δεδομένου ότι, όπως είπε, «δεν τη δώσαμε φόρα παρτίδα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ».

Η Μελόνι βγάζει από την τσέπη 308 εκατ. για τον ελληνικό σιδηρόδρομο

Ανταποδίδοντας τα βέλη στην αντιπολίτευση, τόνισε πως «ο ιταλικός όμιλος δεν τήρησε όσα υποσχέθηκε και περίμενα από την αντιπολίτευση να αναγνωρίσει την διαπραγμάτευση που κάναμε με το ιταλικό κράτος», σημειώνοντας πως «για τις επενδύσεις που τους ζητάμε, δηλαδή τα 23 νέα τρένα, αυτά είναι χρήματα που βάζει το χέρι στην τσέπη η κ. Μελόνι. Βγάζει 308 εκ. ευρώ από τον ιταλικό προϋπολογισμό για τον ελληνικό και όχι για τον ιταλικό σιδηρόδρομο».

Από μιζέρια ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% δεν ψηφίζει τίποτα, δεν ζητάμε την ψήφο σας

Απευθυνόμενος ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως «δεν ζητάμε την ψήφο σας. Ξέρουμε πως από μιζέρια, ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% δεν ψηφίζει τίποτα. Πρόκειται για ανήκουστο σημείο θράσους να μιλάτε εσείς με τα ασημένια βέλη», υποστήριξε, τονίζοντας πως το Δημόσιο πλέον αποκτά το αυτονόητο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και πως η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 23 ολοκαίνουριων τρένων.



Απαντώντας δε στην εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα που κατήγγειλε «λεόντειο» σύμβαση, ο αναπληρωτής υπουργός αναρωτήθηκε: «Ποιος ήταν τότε γενικός γραμματέας Μεταφορών, υπεύθυνος για τη διαδικασία ξεπουλήματος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ; Η Πέτη Πέρκα! Ποιανού ήταν λοιπόν η αγαπημένη η Hellenic Train;».



Όσον αφορά στις βολές περί «μονοπωλίου», ο ίδιος τόνισε πως «δεν υπάρχει μονοπώλιο στον ελληνικό σιδηρόδρομο, καθώς είναι ανοιχτός για επενδύσεις από άλλες επιχειρήσεις», δίνοντας ως παράδειγμα τα δρομολόγια στη Δυτική Ελλάδα που εκκινεί το καλοκαίρι η εταιρεία Levante Trains.

Με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και αυτόματη πέδηση το καλοκαίρι το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεσμευόμενος πως δεν θα δοθεί παράταση στο «ασφυκτικό» χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής του και πως το φετινό καλοκαίρι θα λειτουργήσει με 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και σύστημα αυτόματης πέδησης.