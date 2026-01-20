Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών από τον Daniel

" Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ασταμάτητα, χειμώνα και καλοκαίρι, με βροχή, ζέστη ή κρύο, οι άνθρωποι στα εργοτάξια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο, ο σιδηρόδρομος να μπει επιτέλους σε νέες ράγες" δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κος Κυρανάκης βρέθηκε στην Θεσσαλία για να επιθεωρήσει την εξέλιξη των έργων αποκατάστασης των ζημιών από την καταιγίδα Daniel.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών έχει καλυφθεί από τα συνεργεία. "Τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, υπογράψαμε τη σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση του άξονα. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι ολόκληρος ο άξονας να λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της ΜΕΤΚΑ. Οι ρυθμοί και η συνέπεια που δείχνουν είναι σημαντικά, συγκριτικά με άλλα δημόσια έργα, και εξασφαλίζουν ότι τα νέα τρένα θα κινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία. Παρακολουθούμε το έργο εβδομάδα – εβδομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο κόσμος περιμένει το έργο και είμαστε αποφασισμένοι να το ολοκληρώσουμε εντός χρονοδιαγράμματος" συμπλήρωσε ο αναπληρωτής Υπουργός.