MyBusinessSupport: Άνοιξε η πλατφόρμα στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον «Daniel»

Άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» για τη β' φάση του δεύτερου κύκλου ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τη β΄ φάση για την υποβολή αιτήσεων για τον β' κύκλο ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των εν λόγω φαινομένων.

Πώς θα ενισχυθεί η Θεσσαλία

Ειδικότερα, το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά υπο-σχήματα, ως εξής:

α) Επιχειρήσεις -πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων- που είχαν έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Φαρκαδόνας που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ (61448/12.08.2024, Β΄4701).

β) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε περιοχές που επλήγησαν, λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

γ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς επιβατών σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα μεταφοράς επιβατών και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

δ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα των καταλυμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

ε) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των τομέων αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

Διευκρινίσεις από το υπουργείο

Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, είχε προηγηθεί η α' φάση της διαδικασίας η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις. Η β' φάση, η οποία ανοίγει σήμερα, αφορά την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε κάθε καθεστώς ενίσχυσης, το ύψος, τη μεθοδολογία προσδιορισμού και την ένταση της ενίσχυσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης.

Όπως σημειώνει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ενίσχυση για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο, μεταξύ 13 Αυγούστου και 27 Σεπτεμβρίου 2024, και έχουν υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό ίσο με μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα ανώτατα όρια που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 30 Μαρτίου 2026.

«Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.