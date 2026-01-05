Κυρανάκης: «Τα συστήματα στα αεροδρόμια έπεσαν ταυτόχρονα - Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στην εκπομπή του Action 24 «Πρωινή Ζώνη» όπου και αναφέρθηκε στο χάος που δημιουργήθηκε χθες Κυριακή στα αεροδρόμια της χώρας, για το οποίο μάλιστα έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα.

Ειδικότερα, ο κ. Κυρανάκης αφού σημείωσε πως το πρόβλημα έχει επιλυθεί από το βράδυ της Κυριακής, αναφέρθηκε στην κατάσταση των συστημάτων των αεροδρομίων που παρέλαβε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τα ως απαρχαιωμένα.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε: «Καταρχάς να πούμε ότι έχει επιλυθεί το πρόβλημα από χθες το βράδυ. Για τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα θα πρέπει να μιλήσετε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, τον κύριο Χρίστο Δήμα.

Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι συχνότητες, οι πομποδέκτες δηλαδή, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο που κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έπεσαν ταυτόχρονα. Σε τέτοια έκταση και μορφή είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί, επιλύθηκε το πρόβλημα. Για περισσότερα θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ειδικούς.

Το γεγονός είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Ξέρετε, κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια είναι το λεγόμενο μπαλάκι ευθυνών.

Μπαλάκι ευθυνών υπάρχει όταν υπάρχει πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για κάτι. Άρα λοιπόν, σας καλώ να μιλήσετε με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για να πάρετε τις κατάλληλες απαντήσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε σε βάθος, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις».