Χρίστος Δήμας: Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή χιλιάδων ταξιδιωτών μετά το πρωτοφανές blackout στις αεροπορικές συγκοινωνίες την Κυριακή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έστειλε σαφές μήνυμα για την απόδοση ευθυνών, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για τις αποζημιώσεις. Ωστόσο, πίσω από τις υπουργικές διαβεβαιώσεις, αναδύεται ένα γκρίζο τοπίο για τους επιβάτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να γίνουν «μπαλάκι» ανάμεσα στο κράτος και τις αεροπορικές εταιρείες.

Την ίδια ώρα τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδης Κορέας.

Ψηλά στην ατζέντα του υπουργού βρέθηκε το ζήτημα των αποζημιώσεων, με τον Χρίστο Δήμα να δηλώνει στην ΕΡΤ πως οι πολίτες πρέπει να στραφούν κατά των αεροπορικών εταιρειών. Εδώ όμως εντοπίζεται ένα σοβαρό πρακτικό πρόβλημα, καθώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι αεροπορικές εταιρείες συχνά απαλλάσσονται από την καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων όταν το πρόβλημα οφείλεται σε «εξαιρετικές περιστάσεις», όπως μια γενική βλάβη στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Με δεδομένο ότι οι εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για το τεχνικό πρόβλημα της ΥΠΑ, υπάρχει ορατός κίνδυνος να αρνηθούν τις πληρωμές, εγκλωβίζοντας τους επιβάτες σε έναν γραφειοκρατικό πόλεμο. Αν δεν υπάρξει κεντρική πολιτική παρέμβαση ή διευθέτηση, οι ταξιδιώτες θα κληθούν να διεκδικήσουν χρήματα από εταιρείες που θα δηλώνουν –δικαίως– αναρμόδιες, την ώρα που το Δημόσιο τους παραπέμπει σε αυτές.

«Θα πέσουν κεφάλια» για το ψηφιακό έμφραγμα

Ο Χρίστος Δήμας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός όσον αφορά την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας ότι «θα πέσουν κεφάλια» μόλις ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που έχει ήδη διαταχθεί. «Θα διερευνηθούν όλα και θα αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπου αναλογούν», σημείωσε, ενώ διαβεβαίωσε κατηγορηματικά πως δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς τα πρωτόκολλα λειτούργησαν άμεσα.

Ο υπουργός παραδέχθηκε πως η Ελλάδα διαθέτει απαρχαιωμένα συστήματα («αυτά παραλάβαμε», σχολίασε), τα οποία όμως παραμένουν εντός των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης με ορίζοντα το 2028, ώστε να θεραπευτούν οι τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου που εκκρεμούν (συστήματα DLS, PBN και ραντάρ S mode).

Τι ισχύει τελικά για τις αποζημιώσεις;

Παρά τις δηλώσεις για δικαίωμα αποζημίωσης, οι επιβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 ισχύει το «αγκάθι» των εξαιρετικών περιστάσεων. Επειδή το αίτιο ήταν εξωτερικό (βλάβη στα συστήματα της ΥΠΑ), οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αρνηθούν τη χρηματική αποζημίωση (250-600 ευρώ), επικαλούμενες ότι το γεγονός ήταν πέρα από τον έλεγχό τους.

Ακόμα και αν δεν δώσουν μετρητά, οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν γεύματα, νερό, επικοινωνία και διαμονή σε ξενοδοχείο αν η πτήση μεταφέρθηκε για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, ο επιβάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα είτε για πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου είτε για δωρεάν επαναπρογραμματισμό της πτήσης.