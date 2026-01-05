Ελ. Βενιζέλος: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις - Αγνοούνται 2.000 αποσκευές

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η διαχείριση της εξυπηρέτησης εδάφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια ημέρα μετά το πρωτοφανές blackout στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται επί ώρες, καθώς εκτός από τις πτήσεις που ακυρώθηκαν εντελώς, έχει προκύψει και σημαντικό ζήτημα με τις αποσκευές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους. Όπως αναφέρουν, οι βαλίτσες των επιβατών που έχουν πτήσεις ανταπόκρισης θα σταλούν απευθείας στον τελικό τους προορισμό, ενώ όσες ανήκουν σε επιβάτες με τελικό προορισμό την Αθήνα θα παραμείνουν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για παραλαβή.

Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί πλήρως, αλλά οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στο πρωτοφανές περιστατικό που «πάγωσε» το σύνολο της πολιτικής εναέριας κυκλοφορίας πάνω από το FIR Αθηνών. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, ενώ έρευνα διέταξε και η εισαγγελία στο αεροδρόμιο και στις αεροπορικές εταιρείες.

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας άλλος τιτάνιος αγώνας να εξομαλυνθεί η κατάσταση με τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που έχουν επηρεάσει χιλιάδες επιβάτες. Οι καθυστερήσεις των πτήσεων καλά κρατούν, καθώς μεγάλος αριθμός πτήσεων έχει συσσωρευτεί -ιδίως δρομολόγια που ακυρώθηκαν χθες Κυριακή (4/1), κάτι που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση εδάφους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις αφίξεις με καθυστερήσεις στην άφιξη και την αποβίβαση από τα αεροσκάφη. Προβλήματα εντοπίζονται και στις αναχωρήσεις που είναι μεν λιγότερες, αλλά φτάνουν μέχρι τις 2 ώρες.

Η κατάσταση εξομαλύνεται, αλλά με αργό ρυθμό. Προβλήματα εντοπίζονται σε κάποιες πτήσεις που ακυρώθηκαν, καθώς οι επιβάτες δεν έχουν γνώση για το τι μέλλει γενέσθαι. Οι επιβάτες καλό είναι να έρχονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία που έχουν προγραμματίσει να πετάξουν για να ενημερωθούν για την κατάσταση της πτήσης τους.