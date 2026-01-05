Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Το κρίσιμο ψηφιακό σύστημα που λείπει από την Ελλάδα

Υπήρχε τρόπος ν’ αποφευχθεί το χθεσινό, γενικό black out στα ελληνικά αεροδρόμια, υποστηρίζει μιλώντας στο Flash.gr ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος ε.α. Ένα σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. -όχι όμως και από την Ελλάδα- θα ήταν η απάντηση στην «αποσύνδεση» μεταξύ αεροσκαφών και πύργου ελέγχου…

«Κοιτάξτε, από ό,τι ακούμε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι Έλληνες, κατά καιρούς έχουν διαμαρτυρηθεί ότι τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι είναι πεπαλαιωμένα και επίσης μιλάνε και για συντήρηση η οποία δεν γίνεται στον βαθμό που θα έπρεπε να γίνεται. Εκτός όμως από αυτό που είναι πολύ σοβαρό και ήδη από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι το 2028 πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές και να αντικατασταθούν τα παλιά, δεν χρησιμοποιείται από την Ελλάδα ένα σύστημα, αυτό της ψηφιακής επικοινωνίας το οποίο δίδει τη δυνατότητα να επικοινωνεί ο ελεγκτής με τον πιλότο κι ο πιλότος να μην παίρνει φωνητικό μήνυμα αλλά να παίρνει ψηφιακό μήνυμα, γραπτό δηλαδή. Εάν αυτό υπήρχε στην προηγουμένη περίπτωση θα είχε αποφευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατάσταση αυτή έτσι όπως εξελίχθηκε. Δηλαδή δεν θα είχαν μπλοκάρει οι πτήσεις σε όλο το F.I.R. Ενδεχομένως θα είχαμε μερική παύση και μικρότερο αριθμό πτήσεων αλλά σαφώς δεν θα είχαμε το blackout που υπήρξε.

Η χώρα η δική μας δεν το έχει αυτό το σύστημα και νομίζω και η Νορβηγία. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σαφώς και το χρησιμοποιούν. Βέβαια αυτό το σύστημα για να χρησιμοποιηθεί απαιτεί να υπάρξει αντίστοιχο και στο αεροσκάφος για να μπορούν να επικοινωνήσουν, αλλά από ό,τι είναι γνωστό τα περισσότερα αεροσκάφη που υπάρχουν και πετούν σε παγκόσμιο επίπεδο, το φέρουν αυτό το σύστημα. Άρα σας λέω και πάλι θα είχε αποφευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που συνέβη χτες.»

«Υπήρξε τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση»

Ένα ακόμα «σκοτεινό» σημείο, σύμφωνα με τον κύριο Παπανικολάου, είναι αν υπήρχε Plan B κι αν ναι γιατί δεν λειτούργησε. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο αντιπτέραρχος ε.α., η έλλειψη επικοινωνίας με τους πιλότους, θα μπορούσε σαφώς να οδηγήσει σε αεροπορικά ατύχημα. Ο επαγγελματισμός των εργαζομένων ωστόσο, μας γλίτωσε από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συμπληρώνει…

«Σαφώς πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για να γνωρίζουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε ένα F.I.R. που είναι η θέση του αεροσκάφους, πότε αλλάζουν τα ύψη…Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη και την ασφάλεια των πτήσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χτες περάσαμε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, όπου όμως -από ότι φάνηκε- ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από τους εργαζόμενους εκεί ήταν αποτελεσματικός μέχρι να φτάσουμε να μειωθούν οι πτήσεις σε σημείο μηδέν. Το Rate 0 που λέμε, μέχρι να σταματήσουν οι πτήσεις προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα το οποίο πραγματικά και επετεύχθη ώστε να αποκατασταθεί τελικά μετά από ώρες όλη αυτή η ανωμαλία.

Όμως είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αδράνεια την οποία υπήρξε και τη μη ύπαρξη ενός πλάνου B το οποίο θα αντιμετώπιζε την κατάσταση αυτή η οποία προέκυψε. Βλάβες μπορούν να προκύψουν το θέμα είναι πως μπορείς να αντιμετωπίσεις τις βλάβες αυτές και να μην φτάσεις σε αυτό το ακρότατο σημείο που φτάσαμε χθες στη χώρα μας. Προσωπικά, σκέφτηκα ότι στην πορεία σίγουρα θα υπάρξει το πλάνο B, γιατί στην αεροπορία -είτε είναι στην πολεμική, είτε είναι στην πολιτική αεροπορία- η λειτουργία του οποιοδήποτε συστήματος δεν γίνεται μόνο σε ένα σύστημα. Υπάρχει σαφώς και κάποιο δεύτερο σύστημα, ώστε αν αστοχήσει το πρώτο να δουλέψει το δεύτερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλοι αναμέναμε την αντιμετώπιση της κατάστασης διαφορετικά, όμως είδαμε ότι τελικά υπήρξε τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν ήταν προετοιμασμένοι φαίνεται να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση.»

Την αυταπάρνηση των εργαζομένων, τόνισε κι ο Πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Ψαρρός υπογράμμισε ότι οι ελεγκτές «υπερέβαλαν εαυτόν» για να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή κατάσταση, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό των εργαζομένων.