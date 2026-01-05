Θρίλερ στο FIR Αθηνών: Αποκλείεται η κακόβουλη ενέργεια - Παραμένει το μυστήριο για την αιτία

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του τεχνικού προβλήματος που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου έθεσε ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, τονίζοντας ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ψαρρός υπογράμμισε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «υπερέβαλαν εαυτόν» για να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή κατάσταση, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των εργαζομένων. «Αν δεν υπήρξε κίνδυνος, είναι γιατί οι συνάδελφοι έκαναν με το παραπάνω το καθήκον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην ΥΠΑ για αντικρουόμενες ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος των ελεγκτών άσκησε έντονη κριτική στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή και αντιφατική ενημέρωση. Όπως σημείωσε, η ΥΠΑ εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, με τη δεύτερη να αναιρεί την πρώτη, χωρίς ωστόσο να παρέχονται ουσιαστικές εξηγήσεις για το τι συνέβη.

«Μας είπαν απλώς ότι το σύστημα επανήλθε, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε η αιτία της βλάβης ούτε ο τρόπος αποκατάστασής της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη και αναλυτική απάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση περιορίστηκε σε δελτία Τύπου, ενώ τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος παραμένουν αναπάντητα.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Αποκλείεται κακόβουλη ενέργεια

Όπως ανέφερε, από τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με το περιστατικό να αποδίδεται γενικά σε «τεχνικό ζήτημα». Ωστόσο, ούτε αυτή η εκδοχή συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες τεχνικές διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ο κ. Ψαρρός επεσήμανε ότι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι παρωχημένο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών του τομέα.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

«Εξωπραγματικό να αγνοούμε τι χάλασε και πώς διορθώθηκε»

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξωπραγματική», ο πρόεδρος των ελεγκτών σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι συνέχισαν να εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους, «και με το παραπάνω», χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη ή με ποιον τρόπο αυτή αποκαταστάθηκε.

«Δεν γνωρίζουμε καν τι συνέβη και πώς λύθηκε το πρόβλημα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτές αναμένουν από την ΥΠΑ σαφείς και αξιόπιστες διαβεβαιώσεις πως ένα αντίστοιχο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Το χρονικό του πρωτοφανούς μπλακ άουτ

Μια πρωτοφανής κρίση, που έθεσε σε κίνδυνο τη διεθνή εικόνα του ελληνικού FIR και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αερομεταφορές, εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Για τουλάχιστον εννέα ώρες, ο εναέριος χώρος της χώρας βίωσε ένα «ψηφιακό έμφραγμα», με τα αεροδρόμια να παγώνουν κάθε δραστηριότητα και τις πτήσεις άνω των 28.500 ποδιών να αναστέλλονται πλήρως.

Ο απολογισμός της κρίσης ήταν βαρύς: 53 ακυρώσεις αφίξεων και 54 αναχωρήσεων, χιλιάδες ταλαιπωρημένοι επιβάτες και μια έντονη φημολογία για τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση των συστημάτων επικοινωνίας.

Τα σενάρια και οι τρύπες στις υποδομές - Το μυστήριο της «μαζικής παρεμβολής»

Όλα ξεκίνησαν όταν παρουσιάστηκε ταυτόχρονη δυσλειτουργία σε πολλαπλές συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Οι αρμόδιοι έκαναν λόγο για «μαζική παρεμβολή» και ένα «πρωτοφανές φαινόμενο». Παρά την αποκατάσταση του προβλήματος αργά το απόγευμα, οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή του ΟΤΕ και της ΕΕΤΤ, ενώ διεξάγονται έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς.

Ενώ η ΥΠΑ διαβεβαιώνει πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ο ΟΤΕ ξεκαθάρισε πως τα δικά του κυκλώματα ήταν πλήρως λειτουργικά, στρέφοντας το ενδιαφέρον στα εσωτερικά συστήματα της Υπηρεσίας.

Μια «εύθραυστη» ασφάλεια

Το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης παραμένει στο τραπέζι, καθώς η ταυτόχρονη κατάρρευση κρίσιμων λειτουργιών και εφεδρειών δεν εξηγείται εύκολα από μια απλή βλάβη. Συνδικαλιστές της ΥΠΑ προειδοποιούν ότι το μπλακ άουτ ήταν το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου», αποτέλεσμα δεκαετιών υποεπένδυσης και παρωχημένου εξοπλισμού.

Η Aegean Airlines και άλλες εταιρείες εφάρμοσαν αυστηρά τα διεθνή πρωτόκολλα για την προστασία των επιβατών, όμως το περιστατικό ανέδειξε πόσο ευάλωτος παραμένει ο ελληνικός ουρανός. Η ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι πλέον αίτημα των εργαζομένων, αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.