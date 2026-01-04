Καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης: Τι δικαιούστε και τι πρέπει να κάνετε

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων δεν είναι απλώς ταλαιπωρία· είναι ένα τεστ αντοχών για επιβάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια, συχνά χωρίς σαφή ενημέρωση. Τι ισχύει όμως πραγματικά; Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πότε δικαιούστε αποζημίωση; Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής και πιο αυστηρή απ’ όσο νομίζουν πολλοί.

Καθυστέρηση πτήσης: Πότε ενεργοποιούνται τα δικαιώματα

Αν η πτήση σας καθυστερήσει τουλάχιστον 2 ώρες (ανάλογα με την απόσταση), η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να σας παρέχει φροντίδα. Αυτό σημαίνει δωρεάν γεύματα ή κουπόνια, πρόσβαση σε επικοινωνία (τηλέφωνο, email), και –αν χρειαστεί– διαμονή σε ξενοδοχείο με μεταφορά. Αν η καθυστέρηση φτάσει ή ξεπεράσει τις 3 ώρες στην άφιξη, τότε τα πράγματα αλλάζουν: ο επιβάτης μπορεί να δικαιούται αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πτήσης.

Ακύρωση πτήσης: Τι οφείλει η εταιρεία

Σε περίπτωση ακύρωσης, η εταιρεία πρέπει να σας δώσει επιλογή:

επιστροφή χρημάτων του εισιτηρίου ή

εναλλακτική πτήση προς τον προορισμό σας.

Παράλληλα, ισχύουν και εδώ οι υποχρεώσεις φροντίδας (φαγητό, διαμονή, μεταφορά).

Αποζημίωση δικαιούστε εκτός αν:

ενημερωθήκατε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν, ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, θέματα ασφάλειας).

Και εδώ, το ποσό κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ.

Όταν κλείνει ένα FIR (Flight Information Region), λόγω πολεμικών εξελίξεων, σοβαρού κινδύνου ασφάλειας, ηφαιστειακής τέφρας ή γενικευμένης απαγόρευσης πτήσεων, αυτό θεωρείται έκτακτη περίσταση που δεν ελέγχεται από την αεροπορική εταιρεία.

Τι σημαίνει αυτό για τον επιβάτη

Δεν δικαιούστε χρηματική αποζημίωση (250–600 €)

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός 261/2004) είναι ξεκάθαρη: σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως το κλείσιμο FIR, η αποζημίωση δεν καταβάλλεται.

Τι δικαιούστε όμως (και είναι σημαντικό)

Υποχρεωτική φροντίδα από την εταιρεία

Γεύματα / κουπόνια

Διαμονή σε ξενοδοχείο (αν απαιτείται)

Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο

Επιλογή μεταξύ:

επιστροφής χρημάτων εισιτηρίου ή επαναπρογραμματισμού της πτήσης μόλις ανοίξει το FIR ή μέσω εναλλακτικής διαδρομής

Προσοχή στις «έκτακτες περιστάσεις»

Οι αεροπορικές συχνά επικαλούνται «ανωτέρα βία». Όμως τεχνικές βλάβες, έλλειψη πληρώματος ή οργανωτικά προβλήματα δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις. Με απλά λόγια: αν το πρόβλημα είναι εσωτερικό της εταιρείας, η αποζημίωση συνήθως οφείλεται.

Τι πρέπει να κάνετε ως επιβάτης

Μην παραδώσετε βιαστικά αποσκευές αν δεν έχει επιβεβαιωθεί η πτήση.

Ζητήστε γραπτή ενημέρωση για τον λόγο της καθυστέρησης ή ακύρωσης.

Κρατήστε όλα τα έγγραφα: boarding pass, εισιτήριο, αποδείξεις.

Αν η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται, μπορείτε να κάνετε επίσημη καταγγελία ή να προσφύγετε σε φορείς προστασίας επιβατών.

Το συμπέρασμα

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις δεν είναι «ατυχία». Είναι καταστάσεις με σαφές νομικό πλαίσιο. Οι επιβάτες δεν είναι όμηροι των εταιρειών – αρκεί να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να τα διεκδικούν.



Και μια χρήσιμη υπενθύμιση: αν δεν ρωτήσετε, αν δεν επιμείνετε και αν δεν κρατήσετε στοιχεία, η αποζημίωση μένει… στο έδαφος μαζί με το αεροπλάνο.