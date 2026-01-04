Σταδιακή αποκατάσταση στις πτήσεις - Ελεγκτές: «Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό»

Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» που δημιουργήθηκε σήμερα, περίπου στις 9.30 το πρωί, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δηλώνει πως υπάρχει μερική αποκατάσταση και προσγειώνονται και απογειώνονται αεροσκάφη.

Το σοβαρό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας της εναέριας κυκλοφορίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου 2026, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στη διαχείριση των πτήσεων στο FIR Αθηνών και κινητοποιώντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την ασφαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), λίγο μετά τις 09:00 καταγράφηκε ολική απώλεια των συχνοτήτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ), καθώς και απώλεια μέρους των συχνοτήτων της Προσέγγισης Αθηνών. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τα αίτια της βλάβης ούτε ο χρόνος πλήρους αποκατάστασής της.



Παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αξιοποίησαν κάθε διαθέσιμο και εφεδρικό μέσο, προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον ελληνικό εναέριο χώρο ή δεν μπορούσαν να αναδρομολογηθούν. Με γνώμονα την ασφάλεια, ανεστάλησαν προσωρινά οι απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια για πτήσεις που επρόκειτο να εισέλθουν στο Athinai FIR, ενώ όπου ήταν εφικτό πραγματοποιήθηκαν αναδρομολογήσεις μέσω γειτονικών FIR.



Όπως επισημαίνει η ΕΕΕΚΕ, χάρη στον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία των ελεγκτών κατέστη δυνατή η μερική επαναφορά της εναέριας κυκλοφορίας, με αυστηρή τήρηση όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικασιών ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, η Ένωση ασκεί δριμεία κριτική στη διοίκηση της ΥΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή βλάβη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτέλεσμα χρόνιας αδράνειας, κακής διαχείρισης και λειτουργίας απαρχαιωμένου και ανεπαρκώς συντηρημένου εξοπλισμού.



Η ΕΕΕΚΕ υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια έχει προειδοποιήσει για την παλαιότητα των συστημάτων επιτήρησης και επικοινωνιών, ζητώντας την αντικατάστασή τους με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Παράλληλα, κάνει λόγο για διεθνή διασυρμό της χώρας, παραπέμποντας και στο περιστατικό του περασμένου Αυγούστου με την απώλεια επικοινωνίας στον λόφο Μερέντα.



Η Ένωση ζητά άμεση διερεύνηση του συμβάντος με τη συμμετοχή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς και σαφή ενημέρωση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης και τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιεί ότι δεν θα επανέλθει η ροή της εξυπηρετούμενης κυκλοφορίας στα ονομαστικά επίπεδα.



Τέλος, η ΕΕΕΚΕ επαναλαμβάνει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της να μη προσφέρει υπερεργασία την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των πτήσεων διασφαλίστηκε για ακόμη μία φορά όχι χάρη στις υποδομές, αλλά χάρη στην ευθύνη και τον επαγγελματισμό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση υπό έντονη επιχειρησιακή πίεση.

«Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος» λέει ο πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Για το πρόβλημα μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η αιτία να είναι ο παλαιός εξοπλισμός.

«Από τις 9 το πρωί σήμερα χάθηκαν αιφνίδια όλες οι συχνότητες από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, Είναι η μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου της χώρας, βρίσκεται στο παλιό Ελληνικό και στην ουσία ελέγχει όλο το FIR Αθηνών. Τα αεροδρόμια δεν επηρεάστηκαν αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τα αεροπλάνα που ήταν στον αέρα» είπε περιγράφοντας τι συνέβη.

Αναφερόμενος στο τις πταίει είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα, επιμαίνοντας ωστόσο ότι «εξοπλισμός είναι πανάρχαιος». «Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πέρυσι είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα που επηρέασε τοπικά το αεροδρόμιο της Αθήνας με την απώλεια της επικοινωνίας με το λόφο Μερέντα που υπάρχει εκεί, ένα ραντάρ και κάποιες συχνότητες, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα ανταλλακτικό το οποίο η ΥΠΑ δεν φρόντισε να προμηθευτεί εγκαίρως και μάλλον δεν είχε προμηθευτεί ακόμα» είπε και πρόσθεσε ότι η βλάβη είναι πολύ μεγάλης κλίμακας, κάτι απαράδεκτο να συμβαίνει, οπότε σίγουρα περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε»

Σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη δολιοφθοράς. «Οι συνάδελφοι έκαναν ότι μπορούσαν, χρησιμοποίησαν ότι τεχνικό μέσο διέθεταν. Κάποιες άλλες συχνότητες που είχαν άλλο σκοπό, ήταν για άλλους τομείς ή για επικοινωνίες, χρησιμοποιήθηκαν για την κυκλοφορία, χρησιμοποιήθηκαν οι συχνότητες των αεροδρομίων, δηλαδή κάποια αεροπλάνα μεταβιβάστηκαν στα αεροδρόμια που είχαν ακόμα συχνότητες, έγινε προσπάθεια για επαναδρομολόγηση των πτήσεων για να περάσουν από άλλα FIR. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μπόρεσαν και βρήκαν κάποιες συχνότητες που λειτουργούν και ένα μέρος του FIR μπορεί να εξυπηρετηθεί» είπε.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι το πρόβλημα πηγάζει από την τεχνική υποδομή επανέλαβε ότι δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, ωστόσο δεν θα του προκαλούσε καμία έκπληξη «αν ήταν λόγω της παλαιότητας των συστημάτων». «Ούτως ή άλλως, όπου και να οφείλεται το σημερινό πρόβλημα, τα συστήματά μας είναι παμπάλαια. Παραβιάζουμε κάθε έννοια ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυο φορές. Έχουμε καταδικαστεί τη μία, τώρα ξεκίνησε η δεύτερη. Έπονται και άλλες παραπομπές. Τα συστήματα χαλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Περιμένουμε ακόμα την επίσημη απάντηση. Από τότε που λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, κανένας δεν έχει αναλάβει καμία ευθύνη» τόνισε.

Πλήρως λειτουργικά τα συστήματα - Η ανακοίνωση του ΟΤΕ

Λίγο μετά τις 15:30, ο ΟΤΕ προχώρησε σε ανακοίνωση που έκανε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων δεν προέκυψε πρόβλημα με τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει ο οργανισμός και είναι πλήρως λειτουργικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΤΕ: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Τι λέει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συντονίζεται με το EUROCONTROL».

Ενημερώνει επίσης ότι «με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς». «Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις, ενώ έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Νέα ανακοίνωση ΥΠΑ - Συντονισμός με EUROCONTROL

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνει ότι το τεχνικό ζήτημα παραμένει σε εξέλιξη και χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρο ως προς το μέγεθός του:

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται έως 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Σχεδόν «παγωμένες» οι αναχωρήσεις

Στην πράξη, οι αναχωρήσεις – κυρίως από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» – ανεστάλησαν σχεδόν πλήρως για αρκετές ώρες, με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας να βρίσκεται στο «κόκκινο». Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Συνδρομή ΟΤΕ στους ελέγχους

Το πρόβλημα διερευνάται και με τη συνδρομή του ΟΤΕ, μετά από σχετική ενημέρωση της ΥΠΑ για δυσλειτουργία στα ραδιοκυκλώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι απομακρυσμένοι έλεγχοι δεν έδειξαν τεχνική αστοχία σε κυκλώματα του Οργανισμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και επιτόπια διερεύνηση.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΟΤΕ σημειώνει ότι «ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού», τονίζοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για τον εντοπισμό της αιτίας και την αποκατάσταση της βλάβης.

Τα πρώτα στοιχεία των επιπτώσεων

Μέχρι την ανακοίνωση της μερικής αποκατάστασης:

8 αναχωρήσεις από την Αθήνα επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης

3 αφίξεις για το «Ελ. Βενιζέλος» οδηγήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια (divert)

4 πτήσεις ακυρώθηκαν

συνολικά 75 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις

Η ΥΠΑ έδωσε άδεια να αναχωρούν πτήσεις προς βόρεια, ανατολικά και νότια ανά τέσσερα λεπτά, ανεξαρτήτως τύπου αεροσκάφους, με τη συνολική χωρητικότητα να περιορίζεται στα 35 αεροσκάφη την ώρα.

Ενημέρωση από τη Fraport Greece

Με ανακοίνωσή της, η Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως επισημαίνει, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικό πρόβλημα που αφορά τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της χωρητικότητας και ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και περιορισμούς στο πτητικό πρόγραμμα.

Η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό να παραμένει σε συνεχή ενημέρωση, τονίζοντας ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση των προγραμματισμένων πτήσεών τους, καθώς οι αλλαγές είναι διαρκείς και απρόβλεπτες όσο παραμένει κλειστό το FIR.

Με τα αίτια να παραμένουν αδιευκρίνιστα και το τεχνικό ζήτημα να χαρακτηρίζεται πρωτοφανές, το FIR Αθηνών συνεχίζει να λειτουργεί υπό αυστηρούς περιορισμούς, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις.