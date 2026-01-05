Εισαγγελική παρέμβαση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια - Έρευνα για ποινικά αδικήματα

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδης Κορέας με αφορμή το «μπλακ άουτ» που έγινε στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Κατά την έρευνα που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Παραμένει το «μυστήριο» με την αιτία των παρεμβολών

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση του τεχνικού προβλήματος που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου έθεσε ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, τονίζοντας ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ψαρρός υπογράμμισε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «υπερέβαλαν εαυτόν» για να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή κατάσταση, επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των εργαζομένων. «Αν δεν υπήρξε κίνδυνος, είναι γιατί οι συνάδελφοι έκαναν με το παραπάνω το καθήκον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην ΥΠΑ για αντικρουόμενες ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος των ελεγκτών άσκησε έντονη κριτική στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή και αντιφατική ενημέρωση. Όπως σημείωσε, η ΥΠΑ εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, με τη δεύτερη να αναιρεί την πρώτη, χωρίς ωστόσο να παρέχονται ουσιαστικές εξηγήσεις για το τι συνέβη.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

«Μας είπαν απλώς ότι το σύστημα επανήλθε, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε η αιτία της βλάβης ούτε ο τρόπος αποκατάστασής της», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη και αναλυτική απάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση περιορίστηκε σε δελτία Τύπου, ενώ τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος παραμένουν αναπάντητα.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Αποκλείεται κακόβουλη ενέργεια

Όπως ανέφερε, από τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με το περιστατικό να αποδίδεται γενικά σε «τεχνικό ζήτημα». Ωστόσο, ούτε αυτή η εκδοχή συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες τεχνικές διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ο κ. Ψαρρός επεσήμανε ότι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι παρωχημένο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών του τομέα.