Δημοσιογράφος του CNN άρχισε να ρωτάει τον Τραμπ για τα αρχεία Έπσταϊν - Δεν πήγε καλά αυτό

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ερχόμενος σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλιν Κόλινς, κατά τη διάρκεια δημόσιας συνομιλίας στον Λευκό Οίκο.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Κόλινς επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν ως επιβαρυντικές αποκλειστικά για πολιτικούς αντιπάλους του, κυρίως Δημοκρατικούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι στα ίδια έγγραφα αναφέρονται στενές σχέσεις του Έπσταϊν με πρόσωπα του στενού κύκλου του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει ότι, εφόσον υπήρχε ζήτημα, «θα είχαν υπάρξει μεγάλα πρωτοσέλιδα», αποφεύγοντας περαιτέρω σχολιασμό. Η δημοσιογράφος επανήλθε, επισημαίνοντας ότι αρκετές γυναίκες που έχουν καταγγείλει κακοποίηση από τον Έπσταϊν εμφανίζονται δυσαρεστημένες από τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίστηκε και δημοσιοποίησε τα σχετικά έγγραφα.

«Είστε η χειρότερη δημοσιογράφος»

Ο Τραμπ προσπάθησε να κλείσει τη συζήτηση δηλώνοντας ότι «είναι καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο», υποστηρίζοντας πως από τις αποκαλύψεις «δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του». Όταν η Κόλινς επέμεινε ρωτώντας τι θα απαντούσε στα θύματα που θεωρούν ότι δεν δικαιώθηκαν, ο τόνος του προέδρου έγινε εμφανώς πιο επιθετικός.

«Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» είπε ενοχλημένος ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω του στο Οβάλ Γραφείο

«Λοιπόν», παρενέβη η Κόλινς, «σας ρωτάω για τους επιζώντες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση, και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».