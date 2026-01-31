Σάλος από τις αποκαλύψεις των αρχείων Επστάιν - Ο «Δούκας», ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Γκέιτς

Τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο. Αρχεία που εμπλέκουν «βαριά» ονόματα και «καίνε» πολλούς. Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν έχει προκαλέσει σάλο παγκοσμίως.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο που πέρασε ο Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή - συμπεριλαμβανομένης μιας ψυχολογικής έκθεσης - και τον θάνατό του ενώ ήταν στη φυλακή, μαζί με αρχεία έρευνας για τη Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία καταδικάστηκε επειδή τον βοήθησε να διακινήσει ανήλικα κορίτσια.

Περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ.

Πολλά από τα email και τα έγγραφα χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία πριν, παρουσιάζοντας τις σχέσεις του Έπσταϊν εν μέσω των νομικών του προβλημάτων.

Καταδικάστηκε το 2008 στη Φλόριντα για σεξουαλική επαφή με ένα 14χρονο κορίτσι, αφού κατέληξε σε αμφιλεγόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς.



Πέθανε τον Αύγουστο του 2019 ενώ βρισκόταν στη φυλακή κατηγορούμενος για μια εκτεταμένη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές

Σύμφωνα με το BBC, o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία. Ο Τραμπ είχε φιλία με τον Έπσταϊν, αλλά ο ίδιος λέει ότι χαλάρωσαν πριν από πολλά χρόνια και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.



Μεταξύ των νέων εγγράφων περιλαμβάνεται μια λίστα που συνέταξε το FBI πέρυσι με ισχυρισμούς που έγιναν εναντίον του Τραμπ από καλούντες στην εθνική γραμμή πληροφοριών του Κέντρου Επιχειρήσεων Απειλών. Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία και έγιναν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.



Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Τραμπ, του Επστάιν και άλλων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ.



Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα από τα θύματα του Έπσταϊν.



Όταν ρωτήθηκαν για τους τελευταίους ισχυρισμούς, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης επεσήμαναν μια γραμμή σε ένα δελτίο τύπου που συνόδευε τη νέα παρτίδα αρχείων.



«Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιαστικούς ισχυρισμούς εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν έχουν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ».

Ο Έλον Μασκ ρώτησε τον Έπσταϊν για το «πιο ξέφρενο πάρτι»

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έλον Μασκ και του Έπσταϊν.



Ο Μασκ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα στην υπόθεση, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Επστάιν τον είχε προσκαλέσει στο νησί του, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί.



Τα νέα email δείχνουν ότι ο Μασκ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εκεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις - συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιού του 2012 όπου ρώτησε τον Έπσταϊν «Ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σας;».



Τα email του Νοεμβρίου 2012 δείχνουν ότι ο Έπσταϊν ρώτησε πόσους ανθρώπους θα χρειαζόταν να μεταφέρει ο Μασκ με ελικόπτερο στο νησί και λέει ότι μόνο τη σύζυγό του εκείνη την εποχή, την Ταλούλα Ράιλι.



Ένα email από τον Μασκ προς τον Έπσταϊν τα Χριστούγεννα του 2012 περιλαμβάνει τον Μασκ να ρωτάει αν ο χρηματοδότης έχει προγραμματίσει κάποια πάρτι επειδή πρέπει να «ξεφύγει».



«Φέτος δούλευα μέχρι τέλους και έτσι, μόλις τα παιδιά μου επιστρέψουν σπίτι μετά τα Χριστούγεννα, θέλω πραγματικά να πάω σε πάρτι στο Σεντ Μπαρτς ή αλλού και να χαλαρώσω», γράφει, προσθέτοντας ότι μια «γαλήνια εμπειρία σε ένα νησί» είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει.



Σε μια άλλη σειρά email από τα τέλη του 2013, ο Μασκ και ο Έπσταϊν συζητούν μια επίσκεψη στο νησί του χρηματιστή και εργάζονται πάνω σε θέματα logistics και ημερομηνιών.



Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Μασκ τελικά ταξίδεψε στο νησί του Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν κάλεσε τον «Δούκα» να συναντήσει Ρωσίδα

Σύμφωνα με το BBC, τα έγγραφα περιλαμβάνουν email μεταξύ του Έπσταϊν και ενός ατόμου με το όνομα «Ο Δούκας» - που πιστεύεται ότι είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ - που συζητούν για δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου υπάρχει «πολλή ιδιωτικότητα».



Ένα άλλο μήνυμα από τον Έπσταϊν περιλαμβάνει μια προσφορά να συστήσει τον «Δούκα» σε μια 26χρονη Ρωσίδα.



Τα email φέρουν την υπογραφή «A», με μια υπογραφή που φαίνεται να γράφει «ΑΒΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ KG». Ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου.



Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν υποδεικνύουν καμία παράβαση.



Το BBC επικοινώνησε με τον Άντριου, παλαιότερα γνωστό ως Δούκα του Γιορκ, για απάντηση. Ο Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει αντιμετωπίσει χρόνια ελέγχου για την παρελθούσα φιλία του με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση.



Ορισμένα email στην τελευταία δημοσίευση φαίνεται να είναι μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, της πρώην συζύγου του Άντριου.



Ένα email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, είχε την υπογραφή «Με αγάπη, Σάρα, η κοκκινομάλλα!!»



Λέει ότι επρόκειτο να πάει στο Παλμ Μπιτς και ήθελε να πιει τσάι. Το email συνεχίζει συζητώντας ιδέες για την εταιρεία της Φέργκιουσον, Mother's Army. Η πρώην Δούκισσα του Γιορκ αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «Ο αγαπητός μου, εντυπωσιακός και ξεχωριστός φίλος Τζέφρι».



Τον αποκαλεί «θρύλο» και λέει «Είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Ο Μπιλ Γκέιτς απορρίπτει τους ισχυρισμούς Έπσταϊν

Εκπρόσωπος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, απάντησε στους αποτρόπαιους ισχυρισμούς που περιέχονται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν -συμπεριλαμβανομένου του ότι κόλλησε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα- χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς παράλογους και εντελώς ψευδείς».



Δύο email από τις 18 Ιουλίου 2013 φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Έπσταϊν, αλλά δεν είναι σαφές εάν στάλθηκαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο αποστέλλονται από τον λογαριασμό email του Έπσταϊνκαι επιστρέφουν στον ίδιο λογαριασμό. Δεν υπάρχει ορατός λογαριασμός email που να σχετίζεται με τον Γκέιτς και και τα δύο email είναι ανυπόγραφα.



Ένα email γράφτηκε ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και παραπονιέται για το γεγονός ότι έπρεπε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».



Το άλλο, το οποίο ξεκινά με τη φράση «αγαπητέ Μπιλ», παραπονιέται για το ότι ο Γκέιτς τερμάτισε μια φιλία και κάνει περισσότερους ισχυρισμούς ότι ο Γκέιτς προσπάθησε να καλύψει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, μεταξύ άλλων και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.



Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Αυτοί οι ισχυρισμοί - από έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο ψεύτη - είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».



Πρόσθεσε: «Το μόνο πράγμα που καταδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έφτανε για να παγιδεύσει και να δυσφημίσει».