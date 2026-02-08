Έλον Μασκ: Μία μόλις συναλλαγή αύξησε τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 84 δισ. δολάρια

Μέρα με τη μέρα, η περιουσία του Έλον Μασκ αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Είναι ενδεικτικό ότι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε η εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI από την SpaceX . Σύμφωνα, λοιπόν, με υπολογισμούς του αμερικανικού επιχειρηματικού περιοδικού «Forbes», η συναλλαγή αυτή αύξησε την περιουσία του Μασκ κατά περίπου 84 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αποτίμηση της συγχωνευμένης εταιρείας αγγίζει τα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συμφωνία προηγείται της πολυαναμενόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται αργότερα εντός του έτους.



Η συνολική καθαρή αξία του Μασκ αυξήθηκε έτσι στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια (722 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αυτή τη στιγμή

Στη δεύτερη θέση με τους πλουσιότερους στον κόσμο ακολουθεί ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, με 274 δισ. δολάρια Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, βρίσκεται στην τρίτη θέση με περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον και ο συν-εφευρέτης της Google, Σεργκέι Μπριν, ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, με περίπου 240 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας.