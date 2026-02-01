Τσάι και ξενάγηση: Θύμα του Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι στάλθηκε στην Αγγλία για σεξ με τον Άντριου

Μια δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν προκειμένου να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της στο BBC.

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το 2010, στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα, το Royal Lodge, στο Γουίνδσορ. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε στην τρίτη δεκαετία της ζωής της.

«Τη μετέφερε ο Έπσταϊν για τον πρίγκιπα Άντριου»

Ο δικηγόρος της, Brad Edwards, από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο Edwards Henderson, δήλωσε ότι μετά τη διανυκτέρευση με τον Άντριου, η γυναίκα ισχυρίζεται πως της έγινε και ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου προσφέρθηκε και τσάι.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που εστάλη από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έγινε και ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Edwards.



Το BBC έχει ζητήσει σχόλιο από τον Άντριου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει απάντηση.

Δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της επίσκεψης

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τηρούν συνήθως καταλόγους επισκεπτών για ξεναγήσεις, ωστόσο το BBC αναφέρει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της.



Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί την πρώτη φορά που επιζήσασα του κυκλώματος Έπσταϊν καταγγέλλει ότι σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου φέρεται να έλαβε χώρα σε βασιλική κατοικία.

Ο ρόλος του Brad Edwards και η υπόθεση Giuffre

Ο Brad Edwards εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν παγκοσμίως και είχε αναλάβει και την υπόθεση της Virginia Giuffre, η οποία είχε καταγγείλει ότι μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 2001 για να έχει σεξουαλική επαφή με τον πρώην πρίγκιπα, όταν ήταν 17 ετών.

Η Giuffre είχε υποστηρίξει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου δύο ακόμη φορές, μεταξύ 2001 και 2002 - μία στη Νέα Υόρκη και μία στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.



Ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για παρακίνηση ανηλίκου σε πορνεία και εξέτισε ποινή έως τον Ιούλιο του 2010.

Επικοινωνίες πριν από το φερόμενο περιστατικό

Σύμφωνα με τον Edwards, υπήρχαν επικοινωνίες μεταξύ της εντολέως του και του πρώην πρίγκιπα πριν από τη νύχτα που -όπως ισχυρίζεται- πέρασαν μαζί. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε έρθει σε επαφή με «ορισμένους νομικούς εκπροσώπους» του Άντριου στις ΗΠΑ, αλλά ότι ο πρώην πρίγκιπας «φαίνεται να έχει αποκοπεί από τους δικηγόρους του».

Όπως είπε, η επικοινωνία διεκόπη αφού ο Βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε επισήμως από τον Άντριου τους τίτλους, το προσωνύμιο και τις τιμητικές διακρίσεις του. Ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μετά τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Giuffre, ενώ ανακοινώθηκε και ότι θα αποχωρήσει από το Royal Lodge, όπου διέμενε από το 2004.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε αναφέρει ότι τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία, «παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες».

«Ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα»

Ο Edwards υποστήριξε ότι η αφαίρεση των τίτλων επιτρέπει στον πρώην πρίγκιπα να ισχυρίζεται πως δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για αποζημιώσεις, αφήνοντας -όπως είπε- «αυτές τις γυναίκες να υποφέρουν».

«Η ιδέα ότι η βασιλική οικογένεια ενδιαφέρεται για τα θύματα και θέλει να επανορθώσει, καταρρίπτεται από το γεγονός ότι το μόνο που έγινε ήταν η αφαίρεση των τίτλων του πρίγκιπα Άντριου. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν», δήλωσε.

Πιθανή νέα αγωγή

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο κατάθεσης αστικής αγωγής εκ μέρους της γυναίκας κατά του πρώην πρίγκιπα.



Υπενθυμίζεται ότι η Virginia Giuffre είχε καταθέσει αστική αγωγή στις ΗΠΑ το 2021, η οποία διευθετήθηκε εξωδικαστικά τον Φεβρουάριο του 2022, έναντι ποσού που εκτιμάται στα 12 εκατ. λίρες. Η Giuffre έβαλε τέλος στη ζωή της πέρυσι.



Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα όλες τις κατηγορίες.