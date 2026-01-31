Πού πάει η αμύθητη περιουσία του Έπσταϊν: Οι εκπλήξεις στη διαθήκη και το διαμάντι 33 καρατίων

Νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30/1) το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν τις λεπτομέρειες της διαθήκης του Τζέφρι Έπσταϊν, φωτίζοντας το πώς σκόπευε να διανείμει την τεράστια περιουσία του μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα αρχεία που επικαλείται το ABC News, η διαθήκη –η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως σήμερα– περιγράφει τη διανομή περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 250 εκατ. δολαρίων, καθώς και ακινήτων σε διάφορα σημεία του κόσμου, σε τουλάχιστον 44 δικαιούχους. Το έγγραφο φέρει την υπογραφή του Έπσταϊν με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2019, μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν.

Η διαθήκη υπογράφηκε εκ νέου μετά τον θάνατό του από τον επί χρόνια δικηγόρο του, Ντάρεν Ίνταϊκ, καθώς και από τον λογιστή του Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι ορίστηκαν και συνδιαχειριστές της κληρονομιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων, το υπόλοιπο της περιουσίας του Έπσταϊν ανέρχεται πλέον σε περίπου 127 εκατ. δολάρια – ποσό σαφώς μικρότερο από εκείνο που προέβλεπε η διαθήκη. Τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα εν αναμονή δικαστικών αποφάσεων.

Εκατομμύρια, ακίνητα και κοσμήματα

Στη σύντροφό του, Καρίνα Σουλιάκ, ο Έπσταϊν φέρεται να άφηνε 50 εκατ. δολάρια, καθώς και ορισμένα από τα πιο γνωστά ακίνητά του: το ράντσο Zorro στο Νέο Μεξικό, τα νησιά Little Saint James και Great Saint James, το διαμέρισμά του στο Παρίσι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, την κατοικία του στο Παλμ Μπιτς και το πολυτελές αρχοντικό του στο Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Στη διαθήκη περιλαμβάνεται επίσης εκτενής αναφορά σε πολύτιμα κοσμήματα, με τη Σουλιάκ να κληρονομεί δεκάδες διαμαντένια κοσμήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα δαχτυλίδι σχεδόν 33 καρατίων, το οποίο ο ίδιος ο Έπσταϊν, σε χειρόγραφη σημείωση στο περιθώριο του εγγράφου, ανέφερε ότι της είχε προσφέρει «με πρόθεση γάμου».

Ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται στη διαθήκη

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο δικηγόρος του Ντάρεν Ίνταϊκ επρόκειτο να λάβει 50 εκατ. δολάρια, ενώ ο λογιστής του Ρίτσαρντ Καν 25 εκατ. δολάρια. Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, και ο επί χρόνια πιλότος του, Λάρι Βισόσκι, στους οποίους αναλογούσαν από 10 εκατ. δολάρια.

Σημειώνεται ότι 10 εκατ. δολάρια προβλέπονταν και για τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ορισμένα ονόματα δικαιούχων παραμένουν καλυμμένα στα έγγραφα, με αναφορές σε γυναίκες που κατονομάζονται μόνο ως «she», ενώ προβλέπονται και χρηματικά ποσά αρκετών εκατομμυρίων για εργαζόμενους του Έπσταϊν.

Η αποκάλυψη της διαθήκης έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο πολύπλοκο παζλ της υπόθεσης Έπσταϊν, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και να εγείρει ερωτήματα, τόσο για το εύρος της περιουσίας του όσο και για τις σχέσεις του με πρόσωπα του στενού του κύκλου.