Αποκαλύψεις για Έπσταϊν, Μάξγουελ: «Την ώρα κακοποίησης έβλεπαν Sex and the City τρώγοντας ποπ κορν»

Νέα στοιχεία από τα αρχεία της έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα ρίχνουν επιπλέον φως στον ρόλο της Γκίσλεϊν Μάξγουελ και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ασκούσε απόλυτο έλεγχο στα θύματα. Οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα σκιαγραφούν μια γυναίκα που χρησιμοποιούσε έναν συνδυασμό ψευδούς οικειότητας και αυστηρής επιβολής, προκειμένου να χειραγωγεί ανήλικα κορίτσια και άτομα του στενού της περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που επικαλείται δημοσίευμα του Guardian, η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για τη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του Τζέφρι Έπσταϊν, εναλλασσόταν ανάμεσα στη φιλική, παιχνιδιάρικη συμπεριφορά και στην ψυχρή, αυταρχική στάση. Αρκετές από τις μαρτυρίες ταυτίζονται με όσα είχαν κατατεθεί τόσο στη δίκη της όσο και σε αστικές αγωγές που είχαν ασκηθεί εναντίον της τα προηγούμενα χρόνια.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων γίνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Μάξγουελ επιχειρεί να ανατρέψει την καταδικαστική της απόφαση. Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ η υπόθεσή της εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και επικοινωνιακές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε πρόσφατα σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφάλειας, έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει συνήγορος υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της παλαιότερης σχέσης του προέδρου με τον Έπσταϊν.

Φωτ.: Reuters

Μαρτυρίες που «καίνε» την Γκίσλεϊν Μάξγουελ

Μία από τις γυναίκες που κατέθεσαν στους ερευνητές το 2019 περιέγραψε τη Μάξγουελ ως άτομο που της φερόταν «σαν αδελφή», δημιουργώντας την αίσθηση μιας ψευδο-οικογενειακής σχέσης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Μάξγουελ έδειχνε προσωπικό ενδιαφέρον και ευγένεια, συμπεριφορά που εντάθηκε όταν ξεκίνησε η κακοποίηση από τον Έπσταϊν. Όταν η ίδια εξέφραζε αντιρρήσεις, η Μάξγουελ τις υποβάθμιζε, χρησιμοποιώντας φράσεις που στόχο είχαν να την αποδυναμώσουν ψυχολογικά.

Η γυναίκα ανέφερε ότι, μέχρι να φτάσουν στις σεξουαλικές πράξεις, είχε εξαντληθεί πλήρως ψυχολογικά, δηλώνοντας πως ένιωθε ότι δεν είχε πια τη δύναμη να αντιδράσει. Σε άλλη περίπτωση, κατέθεσε ότι η Μάξγουελ τη ρώτησε αν γνώριζε κάποιο κορίτσι που θα μπορούσε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με τον Έπσταϊν, υπονοώντας ότι έπρεπε να είναι νεαρής ηλικίας.

Η ίδια μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι τόσο η Μάξγουελ όσο και ο Έπσταϊν της μιλούσαν ξεχωριστά για το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού, με τη Μάξγουελ να της λέει ότι έπρεπε να βρουν «κάποιο άλλο άτομο», καθώς η ίδια θεωρούσε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια λόγω ηλικίας. Όπως δήλωσε, θεωρούσε τη Μάξγουελ εξίσου υπεύθυνη με τον Έπσταϊν για όσα συνέβαιναν.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των συνεντεύξεων, η Μάξγουελ φέρεται να καθοδηγούσε τα κορίτσια για το τι έπρεπε να κάνουν και να λένε, με πολλές από αυτές να είναι ανήλικες. Μαρτυρίες την περιγράφουν ως χειριστική, με επιφανειακά γλυκιά συμπεριφορά, δημιουργώντας την αίσθηση μιας «άρρωστης και παράξενης οικογένειας».

«Την ώρα της κακοποίησης παρακολουθούσαν τη σειρά Sex and the City και έτρωγαν ποπ κορν»

Χαρακτηριστική είναι μία μαρτυρία που περιγράφει ένα επεισόδιο αυτής της «δυσλειτουργικής οικογένειας», στην οποία ανήκαν η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν, αναφέροντας ότι σε μία περίπτωση η κακοποίηση σημειώθηκε ενώ παρακολουθούσαν τη σειρά Sex and the City και έτρωγαν ποπ κορν.

Καθώς το επεισόδιο πλησίαζε στο τέλος του, η γυναίκα έκανε μασάζ στα πόδια του Έπσταϊν, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή στη Μάξγουελ να γδυθεί και να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις εις βάρος της.

Άλλη γυναίκα, που κατέθεσε σχεδόν έναν χρόνο μετά τη σύλληψη της Μάξγουελ, δήλωσε ότι εξακολουθούσε να τη φοβάται, χαρακτηρίζοντάς την ως «ισχυρή» και «σκληρή προσωπικότητα», ενώ εξέφρασε φόβους για πιθανές αντεκδικήσεις. Τόνισε επίσης ότι η Μάξγουελ δεν έδειχνε συμπάθεια προς άλλες γυναίκες.

«Ακούστε την Γκίσλεϊν»

Μία ακόμη μάρτυρας κατέθεσε ότι, όταν βρέθηκε στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, η Μάξγουελ ήθελε να τους «διδάξει» πώς να ικανοποιούν τον ίδιο. Όπως περιέγραψε, σε μία από αυτές τις στιγμές, ο Έπσταϊν εμφανίστηκε και ενθάρρυνε τις γυναίκες να «ακούσουν τη Γκίσλεϊν», επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο.

Άλλη γυναίκα ανέφερε ότι γνώρισε τη Μάξγουελ περίπου στα 16 της χρόνια και κακοποιήθηκε τόσο από εκείνη όσο και από τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι ένιωθε την ανάγκη να την ευχαριστήσει. Περιέγραψε τη Μάξγουελ ως τον «εγκέφαλο» πίσω από τη λειτουργία του κυκλώματος, σημειώνοντας ότι, ενώ μπορούσε να δείχνει ευγενική, είχε και μια σκοτεινή πλευρά που την έκανε να αισθάνεται υποτιμημένη και ενοχική.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η κακοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις εκτυλισσόταν σε φαινομενικά καθημερινά περιβάλλοντα, γεγονός που ενίσχυε τη σύγχυση και την ψυχολογική πίεση στα θύματα. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Γκίσλεϊν Μάξγουελ δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό των νέων αποκαλύψεων.