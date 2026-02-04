Μελίντα κατά Μπιλ Γκέιτς: «Πρέπει να λογοδοτήσει για την εμπλοκή του στα αρχεία Έπσταϊν»

Η Μελίντα Γκέιτς δήλωσε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ότι ο πρώην σύζυγός της, Μπιλ Γκέιτς, πρέπει να λογοδοτήσει για τη συμπεριφορά που του αποδίδεται στην τελευταία σειρά ιδιωτικών επικοινωνιών που δημοσιεύθηκαν σε σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.



«Για μένα, είναι προσωπικά δύσκολο κάθε φορά που ανακύπτουν αυτές οι λεπτομέρειες. Επειδή μου φέρνουν πίσω αναμνήσεις από κάποιες πολύ, πολύ οδυνηρές στιγμές του γάμου μου», δήλωσε η Γκέιτς σε συνέντευξη στο podcast Wild Card του NPR.



«Ό,τι ερωτήματα υπάρχουν είναι για εκείνους τους ανθρώπους, ακόμη και για τον πρώην σύζυγό μου», είπε. «Αυτοί πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα, όχι εγώ».



Σημειώνουμε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι ένας από τους πολλούς επιφανείς ανθρώπους που αναφέρονται ονομαστικά στα εκατομμύρια των σελίδων με προσωπικές επικοινωνίες του Έπσταϊν, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.



Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς δήλωσε στο NPR: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε μια σταθερή σχέση με τον Γκέιτς και τις ενέργειες που θα έκανε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».



Σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Έπσταϊν έγραψε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε έρθει σε αυτόν για να διευκολύνει τις ερωτικές του συναντήσεις με παντρεμένες γυναίκες και για να πάρει φάρμακα για τη θεραπεία μιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης νόσου από «σεξ με Ρωσίδες».



Ο Έπσταϊν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Γκέιτς ήθελε να δώσει κρυφά το φάρμακο για τη νόσο στη Μελίντα. «Με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένειά σου, το αίτημά σου να σου δώσω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου», ανέφερε ένα οργισμένο email του Έπσταϊν.

Στη συνέντευξη στο NPR, η Μελίντα Γκέιτς είπε ότι η δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων τη γέμισε με «απίστευτη θλίψη» και της θύμισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο γάμο της. «Μπορώ να αποδεχτώ τη δική μου θλίψη και να κοιτάξω αυτά τα νεαρά κορίτσια και να πω, Θεέ μου, πώς συνέβη αυτό σε αυτά τα κορίτσια;», τόνισε. «Τουλάχιστον για μένα, κατάφερα να προχωρήσω στη ζωή μου και ελπίζω να αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη για αυτές τις γυναίκες που είναι πλέον ενήλικες», κατέληξε εμφανώς φορτισμένη.

