Όταν ο Βελόπουλος μπέρδεψε τη Lady Gaga με τα «πειστήρια» του Επστάιν

Μια από τις πλέον αμήχανες στιγμές της πολιτικής επικαιρότητας χάρισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης επιχείρησε να στοιχειοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας χρησιμοποιώντας κινηματογραφικό υλικό.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι αποσιωπούν τις εξελίξεις στο πολύκροτο σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, ισχυριζόμενος μάλιστα πως υπάρχουν στοιχεία που εμπλέκουν και την Ελλάδα. Για να «σφραγίσει» την καταγγελία του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε ζωντανά μια φωτογραφία-ντοκουμέντο, η οποία όμως δεν προερχόταν από κάποιο δικαστικό φάκελο, αλλά από τη σειρά «American Horror Story».

Παρακολουθήστε το επίμαχο απόσπασμα από το 28:08

Η Lady Gaga και το κόκκινο χρώμα

Στη φωτογραφία που έδειξε ο κ. Βελόπουλος, απεικονίζεται η Lady Gaga (στο ρόλο της «Countess» από την 5η σεζόν της σειράς) με αίματα στο πρόσωπο, ενώ δίπλα της βρίσκονται δύο παιδιά που τρώνε παγωτό.

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία; Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βελόπουλος, υπονοώντας προφανώς τελετουργικά που σχετίζονται με τις θεωρίες περί Επστάιν.

Το «πάρτι» στα social media

Η γκάφα δεν άργησε να γίνει viral, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επισημαίνουν άμεσα ότι η «ύποπτη κυρία» είναι μια από τις διασημότερες καλλιτέχνιδες στον κόσμο και η σκηνή αποτελεί μέρος μιας πασίγνωστης τηλεοπτικής παραγωγής. Οι κατηγορίες για παραπληροφόρηση και η ειρωνεία για την έλλειψη βασικής διασταύρωσης στοιχείων κυριάρχησαν στα σχόλια, μετατρέποντας μια υποτιθέμενη «αποκάλυψη» σε ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά αυτογκόλ της περιόδου.