Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ ζητά ξανά συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπστιν

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, ζήτησε ξανά συγγνώμη για τη φιλία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, σε ένα ακόμη σκάνδαλο που πλήττει τη σκανδιναβική μοναρχία.

«Ζητώ συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα», ανέφερε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση του παλατιού, μεταδίδει το Reuters.

Νέα έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή περιλαμβάνουν εκτεταμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της πριγκίπισσας και του Έπστιν, μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη για τις επαφές της με τον Έπστιν μετά την καταδίκη του, αναγνωρίζοντας ότι επέδειξε κακή κρίση.

Η Νορβηγία προετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με πιθανές σχέσεις του πρώην υπουργού Εξωτερικών της χώρας με τον Έπστιν, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του σκανδάλου που έχει φέρει στο φως τις επαφές του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οίκων και στελέχη ακροδεξιών οργανώσεων.