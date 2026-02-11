Ανησυχία πολέμου στη Νορβηγία: «Η Ρωσία μπορεί να εισβάλλει ανά πάσα στιγμή και εδώ»

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας προειδοποίησε ότι η χώρα δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής εισβολής, επισημαίνοντας πως ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να συνδεθεί με την προσπάθεια της Μόσχας να προστατεύσει κρίσιμες πυρηνικές της υποδομές στον Αρκτικό Βορρά.

Σε συνέντευξή του στο Guardian, ο αρχηγός Άμυνας της Νορβηγίας, στρατηγός Έιρικ Κριστόφερσεν, ανέφερε ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει εδαφική κίνηση σε περιοχές κοντά στα σύνορα, με στόχο τη διασφάλιση της πυρηνικής αποτρεπτικής της ισχύος.

Πυρηνικές υποδομές κοντά στα νορβηγικά σύνορα

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου βρίσκεται εγκατεστημένο στη χερσόνησο Κόλα, σε μικρή απόσταση από τη Νορβηγία. Εκεί φιλοξενούνται πυρηνικά υποβρύχια, επίγειοι πύραυλοι και αεροσκάφη με δυνατότητα πυρηνικού πλήγματος- μέσα που θεωρούνται κρίσιμα για την αποκαλούμενη ως «δεύτερη φάση πυρηνικής επίθεσης» σε περίπτωση σύγκρουσης με το NATO.

Ο Νορβηγός στρατηγός διευκρίνισε ότι, σε αντίθεση με την Ουκρανία ή πρώην σοβιετικές περιοχές, η Ρωσία δεν εμφανίζει αντίστοιχες κατακτητικές φιλοδοξίες απέναντι στη Νορβηγία. Ωστόσο, η γεωστρατηγική σημασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων καθιστά το σενάριο στρατιωτικής κίνησης «πιθανό και επιχειρησιακά εξεταζόμενο».

Ανησυχία αλλά και δίαυλοι επικοινωνίας

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Κριστόφερσεν σημείωσε ότι οι τρέχουσες ρωσικές τακτικές κινούνται περισσότερο στο πεδίο των υβριδικών απειλών -όπως δολιοφθορές και παρεμβολές- παρά σε μια κλασική εισβολή.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι παραμένουν ανοιχτοί ορισμένοι στρατιωτικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας, ιδίως για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Θάλασσα Μπάρεντς, καθώς και μέσω τακτικών επαφών στα σύνορα.

Μάλιστα, πρότεινε τη δημιουργία απευθείας «στρατιωτικής γραμμής» επικοινωνίας μεταξύ των δύο πρωτευουσών, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση.

Ο αρχηγός Άμυνας της Νορβηγίας ανέφερε ότι οι περισσότερες παραβιάσεις εναέριου χώρου στην Αρκτική φαίνεται να οφείλονται σε τεχνικά ή επιχειρησιακά λάθη και όχι σε εσκεμμένες προκλήσεις. Όπως είπε, οι ρωσικές παρεμβολές GPS επηρεάζουν συχνά ακόμη και τα δικά τους αεροσκάφη.

«Όταν συνομιλούμε με τους Ρώσους για τέτοια περιστατικά, η στάση τους είναι επαγγελματική και προβλέψιμη», σημείωσε.

Σβάλμπαρντ και στρατιωτικοποίηση

Αναφορά έγινε και στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, νορβηγικό έδαφος όπου λειτουργεί και ρωσικός οικισμός. Βάσει διεθνούς συνθήκης του 1920, η περιοχή δεν επιτρέπεται να στρατιωτικοποιηθεί.

Ο Kristoffersen τόνισε ότι η Μόσχα «σέβεται τη συνθήκη», απορρίπτοντας τις ρωσικές κατηγορίες περί «υπόγειας στρατιωτικοποίησης» από το Όσλο ως προπαγανδιστικές αιτιάσεις.

Αιχμές κατά Τραμπ

Στη συνέντευξη, ο Νορβηγός στρατηγός άσκησε επίσης κριτική σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως αναφορικά με τον ρόλο των συμμάχων στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Όπως τόνισε, οι νορβηγικές δυνάμεις συμμετείχαν ενεργά σε αποστολές πρώτης γραμμής -από συλλήψεις ηγετών των Ταλιμπάν έως εκπαίδευση και επιτήρηση- με απώλειες δέκα στρατιωτών.

«Χάσαμε φίλους εκεί. Τέτοιες δηλώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υπογράμμισε, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν στους βετεράνους και στις οικογένειες των πεσόντων.