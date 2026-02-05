Νορβηγία: «Λύγισε» στο δικαστήριο ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι - «Δεν είναι δικά μου τα βίντεο βιασμού»

Κάθε εμπλοκή με τα ενοχοποιητικά βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του αρνείται ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης για τουλάχιστον 38 αδικήματα, ανάμεσά τους και ο βιασμός της πρώην συντρόφου του.

Ο 29χρονος έκατσε στο εδώλιο του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο για τρίτη μέρα υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ενώ μάλιστα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Αν ήξερα ότι είχα υλικό που έδειχνε μια επίθεση βιασμού στο κινητό μου, δεν θα το είχα κρατήσει ποτέ» σημείωσε.

Προσωπογραφία του Marius Borg κατά τη διάρκεια της δίκης / Reuters

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, την πρώτη ημέρα της δίκης του, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά παραδέχτηκε κάποιες λιγότερο σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα.

Είπε επίσης ότι ήταν εν μέρει ένοχος, μια παραδοχή που επιτρέπεται βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας, για επίθεση και απερίσκεπτη συμπεριφορά.

«Έχω ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση, σεξ και αλκοόλ»

Την Τετάρτη, ο Χόιμπι ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω μπροστά σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Είμαι περιτριγυρισμένος από τον Τύπο από τότε που ήμουν τριών ετών. Έκτοτε με παρενοχλούν». Μάλιστα σχολίασε ότι λαμβάνει «βαριά φαρμακευτική αγωγή» και θα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί.

Μεταξύ άλλων περιέγραψε στο δικαστήριο πώς ήταν να μεγαλώσει ως γιος μιας πριγκίπισσας. «Έχω μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση. Πολύ σεξ, πολύ αλκοόλ. Λίγοι μπορούν να ταυτιστούν με τη ζωή που έχω κάνει. Πολλά πάρτι, αλκοόλ, μερικά ναρκωτικά».

Σε περίπτωση που καταδικαστεί, ο 29χρονος θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών εάν κριθεί ένοχος για την πιο σοβαρή από τις 38 κατηγορίες εναντίον του.

Πάντως, από την πλευρά των Ανακτόρων, έχει ξεκαθαριστεί πως κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας δεν θα δώσει το παρών ούτε θα δεχτεί να σχολιάσει τις εξελίξεις που αφορούν στη δίκη. Αν και τις περασμένες ημέρες, η μικρότερη αδελφή του Χόιμπι, Ίνγκριντ Αλεξάντρα, επιχείρησε να δείξει την στήριξή της στον 29χρονο, οι αποστάσεις είναι ξεκάθαρες.