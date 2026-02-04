Μάριους Μποργκ Χόιμπι στο δικαστήριο: «Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς - Τίποτε άλλο»

Με τρεμάμενη φωνή και ενώ σταματούσε αρκετές φορές για να βγάλει τα γυαλιά του και να σκουπίσει τα μάτια του, ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας άρχισε να καταθέτει στη δίκη του για βιασμό και περισσότερες από 30 ακόμα παραβάσεις.



Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει και πρόσθεσε ότι τον ακολουθούσε ο Τύπος από την ηλικία των τριών ετών. Υπενθυμίζεται ότι αρνείται τις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, καθώς και άλλες σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Κατέθεσε μετά την πρώτη γυναίκα που φέρεται να βίασε, η οποία δήλωσε στο δικαστήριο ότι πιστεύει ότι της χορηγήθηκε ναρκωτικό κατά τη διάρκεια ενός «after-party» στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του Χόιμπι, τον Δεκέμβριο του 2018.



Η γυναίκα μίλησε για το αίσθημα «προδοσίας και σοκ» που ένιωσε όταν η αστυνομία της έδειξε βίντεο στα οποία φέρεται να την κακοποιεί σεξουαλικά λίγο μετά από μια σύντομη, συναινετική σεξουαλική επαφή. Είχε ήδη μιλήσει για ένα «μαύρο κενό» στη μνήμη της και δήλωσε στο δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών ότι δεν είχε καμία ανάμνηση του τι συνέβη.



Το δικαστήριο έχει διατάξει τα μέσα ενημέρωσης να μη δημοσιεύουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των τεσσάρων γυναικών.

Υπάρχει επίσης απαγόρευση για οποιαδήποτε φωτογραφία του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, είτε μέσα στο κτίριο του δικαστηρίου είτε κατά τη μετακίνησή του προς και από τη δίκη.



Ο 29χρονος, ο οποίος γεννήθηκε τέσσερα χρόνια πριν η μητέρα του, Μέτε Μάριτ, παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας, δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε δημόσιο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το BBC, κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου φαινόταν να τρέμει. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Ο Χόιμπι συνελήφθη την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου με την υποψία της επίθεσης και της χρήσης μαχαιριού και τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, δεν επέστρεψε στην κράτηση πριν από την κατάθεσή του την Τετάρτη.



Καθόταν στο εδώλιο και αφού ανέκτησε την ψυχραιμία του, είπε στο δικαστήριο ότι είχε κάνει πολύ σεξ, είχε πάρει ναρκωτικά και είχε πιει πολύ αλκοόλ επειδή είχε μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση. «Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς. Τίποτε άλλο», είπε στους τρεις δικαστές.



Η δίκη του συμπίπτει με μια δύσκολη στιγμή για τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε να έχει ανταλλάξει εκατοντάδες μηνύματα με τον αποθανόντα Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν σε διάστημα τριών ετών.



Το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα ανέβαλε ένα ιδιωτικό ταξίδι «μέχρι νεωτέρας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της και παραδέχτηκε ότι έδειξε κακή κρίση με την αλληλογραφία της.



Ωστόσο, το γεγονός ασκεί μεγάλη πίεση στον βασιλικό οίκο, ενώ η Μέτε Μάριτ βλέπει τον γιο της να δικάζεται για βιασμό.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024 μετά από ένα βίαιο περιστατικό στο διαμέρισμα της φίλης του στην περιοχή Φρόγκνερ, στα δυτικά του Όσλο.



Την εποχή εκείνη, ο ίδιος ανέφερε ότι υπέφερε από ψυχικά προβλήματα και παραδέχτηκε ότι έκανε κατάχρηση ουσιών.



Μετά από μακρά αστυνομική έρευνα, κατηγορήθηκε για μεγάλο αριθμό αδικημάτων, που κυμαίνονται από βιασμό, επίθεση, απειλή κατά της φίλης του και πρόκληση ζημιών στο διαμέρισμά της, καθώς και για αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά και τροχαία αδικήματα. Εάν κριθεί ένοχος, ενδέχεται να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκισης.



Κατηγορείται για βιασμό τεσσάρων γυναικών μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Νοεμβρίου 2024, όλες μετά από συναινετικό σεξ, ενώ αυτές είτε κοιμόντουσαν είτε ήταν ανίκανες να αντιδράσουν. Μία από τις κατηγορίες αφορά πλήρη σεξουαλική επαφή, ενώ οι άλλες τρεις αφορούν σεξουαλική επίθεση, η οποία θεωρείται επίσης βιασμός στη Νορβηγία.



Κοίταξε κατευθείαν τους τρεις δικαστές που κάθονταν περίπου 10 μέτρα μακριά του. Αν και είχε σημειώσεις, δεν τις κοίταξε. Μίλησε για περίπου μισή ώρα χωρίς διακοπή. Δεν κοίταξε ούτε προς τα αριστερά του, όπου δύο από τις γυναίκες που φέρεται να βίασε άκουγαν την κατάθεσή του.

Σκίτσο του κατηγορούμενου στο δικαστήριο/Reuters

Μίλησε για το πώς γνώρισε την πρώτη γυναίκα που φέρεται να βίασε σε ένα πάρτι και ότι είχε πάρει κοκαΐνη για πρώτη φορά.

Όταν τελείωσε την κατάθεσή του, ο εισαγγελέας άρχισε να του κάνει ερωτήσεις, εστιάζοντας στον πρώτο φερόμενο βιασμό το 2018.

Reuters

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την προηγούμενη κατάθεση και είπε ότι δεν θυμόταν να έχει τραβήξει βίντεο ή ότι είχαν κάνει συναινετικό σεξ για λίγα δευτερόλεπτα σε μια τουαλέτα στο υπόγειο των γονιών του. Αντίθετα, είπε ότι είχαν πάει στο κρεβάτι και είχαν συναινετικό σεξ.



Επίσης, επιτέθηκε στον νορβηγικό Τύπο, κατηγορώντας τον ότι διαστρέβλωσε τα γεγονότα, αμφισβητώντας την ιστορία ότι η μητέρα του είχε αφαιρέσει την κάρτα SIM από το τηλέφωνό του πριν το παραδώσει στην αστυνομία.