Νορβηγία: Ξεκίνησε η δίκη του γιου της πριγκίπισσας - Παραδέχεται την ενοχή του αλλά όχι τον βιασμό

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έκατσε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου ο πρωτότοκος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ για την πολύκροτη δίκη του η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον επτά εβδομάδες.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι εμφανίστηκε το πρωί στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο για να απολογηθεί για τα αδικήματα που τον βαραίνουν. Φορώντας πράσινο πουλόβερ, πράσινο παντελόνι και γυαλιά, ο γιος της πριγκίπισσας, ο οποίος δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια, παρέμεινε αμίλητος ενώ η δικαστής διάβαζε το βαρύ κατηγορητήριό του.

Ο 29χρονος δήλωσε «αθώος» για την πρώτη κατηγορία εναντίον του, σχετικά με τον βιασμό γυναίκας η οποία ήταν αναίσθητη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, στο κινητό του κατηγορουμένου έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες που ακυρώνουν τις δηλώσεις του.

Προσωπογραφία του Marius Borg κατά τη διάρκεια της δίκης / Reuters

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της δίκης, ο Χόιμπι δήλωσε εν μέρει ένοχος για ορισμένες κατηγορίες τ συμπεριλαμβανομένων πράξεων βίας και κυρίως εναντίον της πρώην συντρόφου του αλλά και ενός άνδρα περίπου 20 ετών, απειλών και παραβιάσεων του Νόμου περί Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και κατοχής ναρκωτικών.

Το βαρύ κατηγορητήριο του

Ο 29χρονος γιος της Μέτε-Μαριτ βρίσκεται αντιμέτωπος με 38 αδικήματα Στην υπόθεση υπάρχουν επτά θύματα. Τον Ιανουάριο, κατατέθηκε ένα επιπλέον κατηγορητήριο, με έξι νέες κατηγορίες. Ο Χόιμπι αρνείται την ποινική ευθύνη για τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

Σεξουαλική επίθεση

Τέσσερις περιπτώσεις βιασμού εν υπνώσει. Μία από αυτές περιελάμβανε σεξουαλική επαφή.

Έξι περιπτώσεις σεξουαλικά προσβλητικής συμπεριφοράς.

Μία περίπτωση κακοποίησης σε στενές σχέσεις (εναντίον της Nora Haukland).

Μία περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης.

Μία περίπτωση σωματικής βλάβης.

Μία περίπτωση απειλών

Πέντε περιπτώσεις απερίσκεπτης συμπεριφοράς (παραβίαση κοινής ησυχίας/παρενόχληση).

Δύο περιπτώσεις κακόβουλης ζημιάς.

Έξι συνολικά υποθέσεις (τέσσερις στο αρχικό κατηγορητήριο, συν δύο στο διευρυμένο κατηγορητήριο).

Μία υπόθεση διακεκριμένης παράβασης που αφορούσε ναρκωτικά.

Μία περίπτωση παρεμπόδισης/παρενόχλησης δημόσιου λειτουργού.

Μία περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης ταυτοποίησης.

Μία περίπτωση μη συνετής οδήγησης.

Έξι περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας (οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα).

Δύο κατηγορίες για οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, ο 29χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για νέες παραβιάσεις των περιοριστικών όρων που του είχαν τεθεί.

«Η Αστυνομική Περιφέρεια του Όσλο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής», ανέφεραν οι Αρχές σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα (02/02).

Επιπρόσθετα, σε ανακοίνωσή τους τα Ανάκτορα έχουν ξεκαθαρίσει ότι κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα δώσει το παρών καθ' όλη τη διάρκεια της δικής ενώ ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου, Χάακον, έστειλε μήνυμα στήριξης στα θύματα του 29χρονου. Μάλιστα ζήτησε να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη χωρίς ο Μάριους Μποργκ να αντιμετωπιστεί με επιείκεια.