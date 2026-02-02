Νορβηγία: Συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας - Για απειλή με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων

Την ώρα που η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ βρίσκεται στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν, ακόμη ένας πονοκέφαλος έρχεται να προστεθεί στα ανάκτορα.

Η αστυνομία στο Όσλο συνέλαβε τον θετό γιο του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας την Κυριακή (01/02), με τις κατηγορίες της επίθεσης σε μια γυναίκα, της απειλή της με μαχαίρι, καθώς και για παραβίαση περιοριστικών μέτρων, μόλις δύο ημέρες πριν από τη δίκη του για πολλαπλές κατηγορίες βιασμού.



Ο 29χρονος Marius Borg Høiby θα εμφανιστεί στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο την Τρίτη (03/02) κατηγορούμενος για 38 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων φερόμενων βιασμών και επιθέσεων σε πρώην συντρόφους. Οι εισαγγελείς επιδιώκουν να τον κρατήσουν για τέσσερις εβδομάδες, επικαλούμενοι ανησυχίες ότι μπορεί να υποτροπιάσει.



«Η Αστυνομική Περιφέρεια του Όσλο μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Marius Borg Høiby συνελήφθη από την αστυνομία το βράδυ της Κυριακής», ανέφεραν οι Αρχές σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα (02/02).



Λίγες ημέρες νωρίτερα, πρόσφατα δημοσιευμένα αμερικανικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι η μητέρα του Marius Borg Høiby, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, διατηρούσε εκτεταμένες επαφές με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν μεταξύ 2011 και 2014.



Το όνομά της εμφανίζεται τουλάχιστον 1.000 φορές στα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/01), σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρει το Euronews, η Μέτε-Μάριτ ζήτησε συγγνώμη το Σάββατο (31/01), χαρακτηρίζοντας την επαφή της με τον Έπσταϊν «απλά ντροπιαστική» και λέγοντας ότι επέδειξε «κακή κρίση». Το παλάτι επιβεβαίωσε ότι έμεινε στην κατοικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες το 2013 και τον συνάντησε αρκετές φορές, αν και δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό του νησί.

Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον το 2001, φέρνοντας τον γιο της από προηγούμενη σχέση στη νορβηγική βασιλική οικογένεια.



Ο κατηγορούμενος έχει παραδεχτεί κάποιες λιγότερο σοβαρές κατηγορίες, αλλά αμφισβητεί τις πιο σοβαρές.



Πολλές πρώην φίλες του έχουν ενταχθεί στην υπόθεση ως ενάγοντες. Μια δικαστική εντολή του απαγορεύει να επικοινωνήσει μαζί τους.



Εάν κριθεί ένοχος, ο Marius Borg Høiby μπορεί να λάβει μέγιστη ποινή φυλάκισης 16 ετών. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου.