Αν και στα παραμύθια η κατάληξη της ιστορίας είναι η συμπαθής στους αναγνώστες χωριατοπούλα να παντρεύεται το πριγκιπόπουλο και να ζουν ευτυχισμένοι στο παλάτι, στην περίπτωση της Μέτε-Μάριτ αυτό μάλλον δεν ισχύει.

Η 52χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο δυο πολύ σοβαρών σκανδάλων τις τελευταίες εβδομάδες που έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα της ενώ παράλληλα ταράζουν τα θεμέλια του Στέμματος.

Τόσο η σοβαρή δικαστική υπόθεση του πρώτου της γιου, Μάριους Μποργκ Χόιμπι ο οποίος κινδυνεύει με φυλάκιση για σωρεία αδικημάτων μεταξύ των οποίων και ο βιασμός γυναικών (συμπεριλαμβανομένης και της πρώην συντρόφου του) αλλά και η σχέση της ίδιας με τον Τζέφρι Έπστιν έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Πριν από λίγες ημέρες, στο νορβηγικό κοινοβούλιο τέθηκε το ερώτημα για το κατά πόσο η μοναρχία μπορεί να υφίσταται ακόμη μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Την ίδια ώρα, σε νέες δημοσκοπήσεις, οι πολίτες ζητούν να μη στεφθεί βασίλισσα σε περίπτωση που ο σύζυγός της και διάδοχος του θρόνου, Χάακον, αναλάβει τα ηνία της χώρας.

Το αμαρτωλό παρελθόν της επαναστάτριας Μέτε-Μάριτ

Η Μέτε‑Μάριτ Τγέσεμ Χόιμπι γεννήθηκε σε οικογένεια μεσαίας τάξης. Ο πατέρας της ήταν δημοσιογράφος και η μητέρα της πρώην τραπεζική υπάλληλος. Όταν οι γονείς της χώρισαν, μετακόμισε με μητέρα της στην πόλη Σέτεσνταλ. Οι αγαπημένες της ασχολίες ήταν το μπαλέτο, συμμετείχε στην τοπική χορωδία ενώ έπαιζε φανατικά βόλεϊ. Άλλωστε, σε παλαιότερες συνεντεύξεις της είχε πει ότι ήταν και πρόσκοπος δείχνοντας έναν ενεργό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όμως πέρασε μια περίοδο «ανταρσίας», ενώ όπως έχει αποκαλύψει οι άνδρες με «ποινικό παρελθόν» την τραβούσαν σαν μαγνήτης. Το 1997 απέκτησε τον πρώτο της γιο, τον Μάριους. Πατέρας ήταν ο Μόρτεν Μποργκ ο οποίος είχε καταδικαστεί για αδικήματα βίας και ναρκωτικών και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Ο πριγκιπικός έρωτας

Ως ανύπαντρη μητέρα, εργάστηκε και σπούδασε ταυτόχρονα, προσπαθώντας να σταθεροποιήσει τη ζωή της. Το παραμύθι της ξεκινάει το 1999 όταν γνώρισε τον διάδοχο του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπα Χάακον μέσω κοινών φίλων. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν και τελικά μετακόμισαν μαζί. Ο Χάακον επιβεβαίωσε τη σχέση τους τον Μάιο του 2000 και ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ακόμα και στην ανεκτική Νορβηγία, η επιλογή μιας γυναίκας που δεν ήταν μόνο μια κοινή θνητή αλλά και ανύπαντρη μητέρα προκάλεσε αντιδράσεις. Το «σκοτεινό» παρελθόν της εμφανιζόταν παντού σε tabloids και εφημερίδες.

Το 2001, μία εβδομάδα πριν από τον γάμο, ο Χάακον και η Μέτε-Μάριτ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου στην οποία εκείνη ζήτησε συγγνώμη για το παρελθόν της. Η ίδια ήλπιζε να περιορίσει μελλοντικά ερωτήματα σχετικά με τη ζωή της και, χωρίς να παραδεχτεί ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να τα καταδικάσει. Ο Χάακον την υποστήριζε, όπως και το βασιλικό ζεύγος.

Το πριγκιπικό ζευγάρι της Νορβηγίας, Χάακον και Μέτε Μάριτ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Έως και το 2018, η Μέτε-Μάριτ και ο Χάακον ζούσαν μια πολύ ήρεμη ζωή, με τις βασιλικές υποχρεώσεις τους να είναι πολλές. Μάλιστα στο διάστημα αυτών των ετών απέκτησαν δυο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάντρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους. Ο πρώτος της γιος, Μάριους, ζούσε μαζί της στα Ανάκτορα αλλά δεν έγινε ποτέ μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η εύθραυστη υγεία της

Από το 2018, η Μέτε-Μάριτ απασχόλησε ξανά την επικαιρότητα ανακοινώνοντας ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση, μια ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει ουλές στους πνεύμονες και δύσπνοια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2025 και τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι τα δημόσια καθήκοντά της ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν λόγω της υγείας της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μοναρχία αντιμετώπισε άλλη μια κρίση που αφορούσε τον μεγαλύτερο γιο της. Τον Αύγουστο του 2024 συνελήφθη με την κατηγορία ότι είχε επιτεθεί στην κοπέλα του. Μέρες αργότερα ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και σημείωσε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ και θα αναζητούσε θεραπεία. Τους επόμενους μήνες, ο Χόιμπι συνελήφθη ξανά για τουλάχιστον 38 αδικήματα και τον Ιούνιο του 2025 του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε - Μάριτ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Η γνωριμία και η «φιλία» με τον Έπστιν

Ωστόσο, σα να μην έφταναν όλα, στις αρχές του 2026, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε περισσότερα από τρία εκατομμύρια έγγραφα από τα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, του μεγιστάνα που το 2019 αυτοκτόνησε στην κελί όπου εκτίοντας ποινή για διάφορα εγκλήματα σεξουαλικής διακίνησης και παιδεραστίας.

Την περασμένη εβδομάδα όμως, τα Ανάκτορα θα βίωναν άλλο ένα σκάνδαλο που αυτή τη φορά είχε άμεσο αποδέκτη την ίδια την πριγκίπισσα. Ανάμεσα στα χιλιάδες email, δημοσιοποιήθηκαν και ορισμένα στα οποία αποκαλυπτόταν η ανταλλαγή μηνυμάτων της Μέτε-Μάριτ με τον Έπστιν.

Σε αυτά του φερόταν με οικείο και φιλικό τρόπο, σχεδόν φλερτάροντας μαζί του. Οι επαφές τους ξεκίνησαν το 2011, τρία χρόνια μετά την ομολογία ενοχής του Έπστιν.

Οι συναντήσεις, το υποτιθέμενο φλερτ και οι συμβουλές για τον Μάριους

Αν και οι υποψίες για επικοινωνία ανάμεσα στους δυο τους είχαν ξεκινήσει από το 2019, τότε η Μέτε‑Μάριτ είχε δηλώσει δημόσια ότι η σχέση τους ήταν πλατωνική και ότι είχαν κάνει μόνο μια προσωπική συνάντηση. Ωστόσο, σήμερα, τα έγγραφα αποδεικνύουν το αντίθετο.

Ωστόσο, από εκείνη την ημέρα όλοι αναρωτιόντουσαν πώς αυτοί οι δυο άνθρωποι ήρθαν σε επαφή. Σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, ο φυσικός Μπόρις Νικόλιτς ήταν ο άνθρωπος που τους σύστησε το 2011. «Δεν είναι η τυπική πριγκίπισσα, είναι πονηρή», έγραφε ο Νικόλιτς σε email προς τον Έπστιν.

Ο Έπστιν ενδιαφέρθηκε για το προφίλ της ως «μαύρο πρόβατο» της ευρωπαϊκής βασιλικής οικογένειας και από εκεί ξεκίνησε μια συνεχής επικοινωνία γεμάτη φράσεις που σήμερα ντροπιάζουν την πριγκίπισσα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους της έστειλε ευχές για τα Χριστούγεννα. «Μου γράφεις από το νησί σου;», τον ρώτησε εκείνη, αναφερόμενη στο φημισμένο ακίνητο του μεγιστάνα, όπου διαπράχθηκαν πολλές από τις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες. «Ναι», επιβεβαίωνε εκείνος.

25. desember 2018: "(I was planning to fly from SF to West Palm Beach to meet Mette and you!)"



Ser ut til at Mette Marit ikke brøt kontakten med Epstein i 2014 likevel. Shocker.https://t.co/fmdZPfupYA pic.twitter.com/dIfcCFYnUL — Apphia (@LuxTriumphat) January 31, 2026

Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιευμένα email, τον Σεπτέμβριο του 2012 του έγραφε: «Πεθαίνω από βαρεμάρα. Έλα να μας σώσεις». Σε άλλο email, φέρεται να κοροϊδεύει τον γάμο του Ερρίκου και της Μαρία Τερέζας του Λουξεμβούργου, τότε διαδόχων και σήμερα Μεγάλων Δούκων της χώρας: «Ήταν σαν μια παλιά ταινία» έγραφε. Μάλιστα σε ένα άλλο ηλεκτρονικό μήνυμα εκείνη του εξέφρασε πόσο «γοητευτικό» τον έβρισκε ενώ του αποκάλυπτε «μου γαργαλάς το μυαλό».

Η Μέτε‑Μάριτ και ο Έπστιν φέρεται να είχαν πολλές προσωπικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Όσλο. Το 2013, η σύζυγος του Χάακον έμεινε μάλιστα τέσσερις νύχτες στο σπίτι του Έπστιν στη Φλόριντα.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα η πριγκίπισσα αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη «Ο Τζέφρι Έπστιν ήταν υπεύθυνος για τις πράξεις του. Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα καλύτερα το ιστορικό του και που δεν κατάλαβα αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν. Έδειξα έλλειψη κρίσης και λυπάμαι που ήρθα σε επαφή με τον Έπστιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Ανάμεσα στα email που αντάλλασσαν όμως η Μέτε-Μάριτ ζητούσε από τον διαβόητο παιδεραστή να της δώσει συμβουλές για τον πρωτότοκό της. «Θα μου κάνεις μάθημα;» τον ρωτάει. «Όχι του είδους που χρειάζεσαι», απαντά ο Έπστιν. «Και τι θα ήταν;», συνεχίζει η πριγκίπισσα. Η ερώτηση δεν έλαβε απάντηση, τουλάχιστον γραπτώς. «Είναι ακατάλληλο μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες με σανίδα του σερφ ως αφίσα για τον γιο μου που είναι 15 ετών;» ρωτάει η Μέτε, με το μήνυμα να μένει και αυτό αναπάντητο.

Σε άλλο διάλογο, ο Έπστιν της γράφει «Κυνηγάω γυναίκες. Το Παρίσι είναι ενδιαφέρον, αλλά προτιμώ τις Σκανδιναβές». Η Μέτε‑Μάριτ απαντά «Το Παρίσι είναι καλό για μοιχεία. Οι Σκανδιναβές είναι οι καλύτερες, αλλά φυσικά, τι να πω; Ακόμη προσπαθώ να ξεπεράσω το σοκ ότι ψάχνεις για γυναίκα», του λέει, ζητώντας ταυτόχρονα περισσότερες λεπτομέρειες για τα ραντεβού του με άλλες γυναίκες.

Η δημοτικότητά της στο ναδίρ

Οι τελευταίες αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κοινωνικό σεισμό με τη δημοτικότητα της Μέτε‑Μάριτ να έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα στη Νορβηγία. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, περίπου 47,6% των πολιτών δηλώνουν ότι η πριγκίπισσα δεν θα έπρεπε να γίνει βασίλισσα, ενώ μόνο το 28,9% υποστηρίζει ότι δεν τον απασχολεί το ζήτημα.

Επιπλέον, το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων είναι υψηλό. Περίπου το 23,5% δείχνει μια βαθιά αμφιθυμία και έλλειψη εμπιστοσύνης στην εικόνα της ως μελλοντικής βασίλισσας.