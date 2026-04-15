Πρώτη φορά με υποστήριξη οξυγόνου σε επίσημη εμφάνιση η Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας

Στραμμένα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας ήταν όλα τα βλέμματα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Παρασκευή 10 Απριλίου. Η μελλοντική βασίλισσα της χώρας, η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της διάγνωσης πνευμονικής ίνωσης, έφτασε στον χώρο όπου θα συναντούσε τους αθλητές που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, φορώντας ρινική κάνουλα για την παροχή επιπλέον οξυγόνου.

Τη συνόδευαν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάακον, ο γιος της, πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους και η κόρη της, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση στη δεξίωση, ενώ είχε επιστρέψει από τις σπουδές της στην Αυστραλία.

Η ρινική κάνουλα ήταν μια απόδειξη του πόσο πολύ έχει επιδεινωθεί η υγεία της πριγκίπισσας τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων κλήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση της με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν αλλά και το σκάνδαλο για το οποίο δικάζεται ο γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Χάακον μίλησε για την υγεία της συζύγου του. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή Ρόμσνταλ, ο διάδοχος του θρόνου περιέγραψε στους δημοσιογράφους την κατάσταση της Μέτε-Μάριτ.



«Είναι άρρωστη και αυτό αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Επομένως, είναι δύσκολο να βγαίνουμε έξω, αλλά τα πάει καλά και τα καταφέρνει ακόμα και αν λείπω για μια μέρα ή περισσότερο», είπε ο Χάακον.