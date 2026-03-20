«Έσπασε» τη σιωπή της η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ για τον Έπσταϊν - «Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα»

Μετανιωμένη και προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή του κόσμου εμφανίστηκε στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής της στο σκάνδαλο Έπσταϊν, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ.

Όπως ανέφερε από τα πρώτα λεπτά, η σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, έχει μετανιώσει για τη φιλία της με τον διαβόητο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. «Με χειραγώγησαν και με εξαπάτησαν», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. «Φυσικά, εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ», πρόσθεσε.

Τα δεκάδες αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν μεταξύ άλλων την τακτική επικοινωνία μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν, η οποία συνεχίστηκε ακόμη και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κορίτσι.

Η 52χρονη πριγκίπισσα διάδοχος, η οποία στις 6 Φεβρουαρίου ζήτησε συγγνώμη από τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια, δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα.

Παρότι προηγούμενα δημοσιεύματα είχαν αναδείξει τη σχέση της με τον Έπσταϊν, τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν μια πιο εκτεταμένη σύνδεση, προκαλώντας ασυνήθιστα αυστηρή κριτική από την πρωθυπουργό και αιτήματα για πλήρη εξηγήσεις.

Η πριγκίπισσα διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν από το 2011 έως το 2014 και φιλοξενήθηκε στην κατοικία του στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού το 2013, σύμφωνα με τα αμερικανικά αρχεία.

«Δεν είδα ποτέ κάτι παράνομο», δήλωσε η ίδια στο NRK.

Η δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.009 ατόμων. Περίπου το 60% των Νορβηγών δηλώνει ότι υποστηρίζει τη μοναρχία, έναντι 70% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα της Norstat που δημοσιεύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου από το NRK. Παράλληλα, το 27% τάσσεται υπέρ της εγκαθίδρυσης δημοκρατίας, από 19% την ίδια περίοδο.