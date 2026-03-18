Νορβηγία: Ο εισαγγελέας ζητά φυλάκιση 7 ετών για τον γιο της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ για βιασμό

Με μία πρόταση που αναμένεται να καθορίσει την έκβαση μιας από τις πιο πολύκροτες δίκες των τελευταίων ετών στη Νορβηγία, η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή ποινής 7 ετών και 7 μηνών φυλάκισης στον 29χρονο Marius Borg Høiby, γιο της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ. Η υπόθεση, που εδώ και εβδομάδες κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα της χώρας, αγγίζει όχι μόνο τη Δικαιοσύνη αλλά και τον ίδιο τον θεσμό της βασιλικής οικογένειας.

Η δίκη, που ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου στο Όσλο και πλησιάζει πλέον στο τέλος της, έχει εξελιχθεί σε ένα έντονα φορτισμένο κοινωνικό και επικοινωνιακό γεγονός. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος για 39 από τις 40 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τέσσερις υποθέσεις βιασμού, σοβαρή σωματική βλάβη και μια σειρά άλλων αδικημάτων.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στη σοβαρότητα των κατηγοριών, επισημαίνοντας ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις οι γυναίκες φέρονται να βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου ή ανικανότητας. Σε τρεις μάλιστα από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, υπάρχουν βίντεο που καταγράφηκαν χωρίς τη συναίνεσή τους, στοιχείο που έχει βαρύνουσα σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το γεγονός ότι ενδέχεται να είχε προηγηθεί συναινετική επαφή δεν αναιρεί τη βαρύτητα των πράξεων, υπογραμμίζοντας ότι «ο βιασμός μπορεί να αφήσει μόνιμα τραύματα και να καταστρέψει ζωές».

Αρνείται τα πάντα

Από την πλευρά του, ο Marius Borg Høiby αρνείται κατηγορηματικά τις πιο βαριές κατηγορίες, επιμένοντας ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως αναφέρει το BBC, υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ επαφή με γυναίκες που δεν ήταν σε θέση να συναινέσουν, επιχειρώντας να αποδομήσει το βασικό επιχείρημα της εισαγγελίας. Παράλληλα, έχει παραδεχθεί ορισμένα από τα λιγότερο σοβαρά αδικήματα, όπως παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιοριστικών όρων, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την τελική ποινή.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν εξελίσσεται σε ένα «κενό» περιβάλλον. Το βάρος του ονόματος και η σύνδεση με τη νορβηγική βασιλική οικογένεια έχουν προσδώσει στη δίκη μια διάσταση που ξεπερνά τα στενά όρια της αίθουσας του δικαστηρίου. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος περιέγραψε την πίεση που βιώνει από τη δημοσιότητα, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πως έχει μετατραπεί σε «τέρας» στα μάτια της κοινής γνώμης. Παρότι δεν είναι επίσημο μέλος της βασιλικής οικογένειας, μεγάλωσε στο περιβάλλον της μετά τον γάμο της μητέρας του με τον διάδοχο του θρόνου το 2001, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον των μέσων και της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, η δίκη εξελίσσεται υπό το βλέμμα μιας κοινής γνώμης που παρακολουθεί καθημερινά κάθε εξέλιξη, σε μια υπόθεση που εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη συναίνεση, την εξουσία και την αντιμετώπιση τέτοιων καταγγελιών όταν εμπλέκονται πρόσωπα με δημόσιο προφίλ.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, με την υπεράσπιση να παίρνει τη σκυτάλη των αγορεύσεων πριν οι δικαστές αποσυρθούν για να εκδώσουν την απόφασή τους. Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, καθώς η ετυμηγορία δεν θα καθορίσει μόνο την τύχη του κατηγορούμενου, αλλά πιθανότατα θα αφήσει και το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια συζήτηση στη Νορβηγία και πέρα από αυτή.