Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία και έφοδος στα σπίτια του Μάντελσον για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση Μάντελσον -Έπσταϊν στη Βρετανία, καθώς σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε σπίτια του πρώην Βρετανού υπουργού, καθώς ερευνάται το ενδεχόμενο ο πρώην υπουργός να είχε μυστικές επικοινωνίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο ήταν σε θέσεις ευθύνης.

Η υπόθεση Μάντελσον έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο νησί με τα σενάρια διαδοχής του Στάρμερ στην παράταξη, να βγαίνουν ήδη στον αέρα από τα Μέσα Ενημέρωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν, μίλησε για «οικονομικό έγκλημα» και «προδοσία των θεμελιωδών αρχών της χώρας», δίνοντας πάντως στήριξη στον Κιρ Στάρμερ που βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας του Μάντελσον.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ολοκλήρωσε έρευνες σε δύο κατοικίες που συνδέονται με τον λόρδο Μάντελσον, στο πλαίσιο καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

Υπάρχουν υποψίες ότι ο Μάντελσον διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Τζέφρι Επστάιν.

Τι ψάχνουν από τις συνομιλίες

Ο λόρδος Μάντελσον, όταν διετέλεσε υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση Μπράουν το 2008, φέρεται να αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Επστάιν, με τα οποία συζητούσε σχέδια του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επιβολή εφάπαξ φόρου στα μπόνους των τραπεζιτών. Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι επικοινωνίες δεν περιορίστηκαν σε μία ανταλλαγή, αλλά συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω ανάλυση της κυβερνητικής πολιτικής.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο ο Μάντελσον να διοχέτευσε απόρρητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της παγκόσμιας οικονομίας, στο αποκορύφωμα της κρίσης του 2008. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τον λόρδο Μάντελσον στην παραίτησή του τόσο από τη Βουλή των Λόρδων όσο και από το Εργατικό Κόμμα, ενώ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ποινική διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη.

«Πρόδωσε τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη Βουλή ότι ο Μάντελσον «πρόδωσε τη χώρα, το Κοινοβούλιο και το κόμμα», αν και αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως γνώριζε για τη φιλική σχέση του με τον Επστάιν όταν τον διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει έντονη πίεση στην κυβέρνηση, εγείροντας ερωτήματα για την πολιτική ευθύνη και τη διαφάνεια.

Ο Γκόρντον Μπράουν, μιλώντας στο BBC και στον Guardian, χαρακτήρισε τις διαρροές «καθαρό οικονομικό έγκλημα», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη βρετανική οικονομία και το νόμισμα, ανοίγοντας τον δρόμο για κερδοσκοπικές συναλλαγές και σοβαρή εμπορική ζημιά. Παράλληλα, κάλεσε σε άμεσες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η έλλειψη λογοδοσίας, ιδιαίτερα στη Βουλή των Λόρδων.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την επαναφορά του Μάντελσον στην κυβέρνηση το 2008, δηλώνοντας βαθιά μεταμέλεια και αναγνωρίζοντας ότι εξαπατήθηκε. Όπως τόνισε, η υπόθεση συνιστά μια βαθιά προδοσία των αρχών που, όπως είπε, η Βρετανία οφείλει να υπερασπίζεται.