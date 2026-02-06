Η Γκισλέιν Μάξγουελ, το δεξί χέρι του Έπσταϊν, μέσα στο κελί της - Αποκαλυπτικά βίντεο

Βίντεο που αποκαλύπτουν τη ζωή της Γκισλέιν Μάξγουελ μέσα στο κελί της, περιλαμβάνονται στα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 σε ποινή φυλάκισης 20 ετών, για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση ανηλίκων για συμμετοχή σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία με σκοπό την παρακίνηση ανηλίκων να ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, διακίνηση ανηλίκου για συμμετοχή σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία για σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου.



Το οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει μόνο ένα απόσπασμα από βίντεο διάρκειας 10 ωρών, της Μάξγουελ μέσα στο κελί της, τον Ιούλιο του 2020.



Εκείνη την εποχή, η Μάξγουελ είχε εντοπιστεί από το FBI στο σπίτι της αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο διαβόητο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν. Κρατήθηκε στις 2 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το βίντεο δείχνει τη Μάξγουελ να φοράει μια ολόσωμη πορτοκαλί φόρμα. Φαίνεται να τακτοποιεί το κρεβάτι της και να χαλαρώνει διαβάζοντας ένα βιβλίο, ενώ περιμένει να μάθει αν θα εγκριθεί η αποφυλάκισή της με εγγύηση.



Η Μάξγουελ φαίνεται να καθαρίζει το κρεβάτι της και να χαλαρώνει διαβάζοντας ένα βιβλίο.

Στις 14 Ιουλίου 2020, δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες και της αρνήθηκε η αποφυλάκιση με εγγύηση. Εκείνη την εποχή, αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 35 ετών.



Μήνες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου, ένας δικαστής απέρριψε μια συμφωνία εγγύησης ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή υπήρχε κίνδυνος να διαφύγει. Σύμφωνα με τη συμφωνία, επρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι της με ένοπλους φρουρούς που θα την εμπόδιζαν να διαφύγει. Την εποχή εκείνη, οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι οι φρουροί πραγματοποιούσαν έρευνες στο κελί της κάθε 15 λεπτά για να βεβαιωθούν ότι ήταν ακόμα ζωντανή.



Τελικά κρίθηκε ένοχη στις 29 Δεκεμβρίου 2021.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2025, μεταφέρθηκε ξανά σε ένα «άνετο» στρατόπεδο φυλακών χαμηλής ασφάλειας στο Μπράιαν, 100 μίλια έξω από το Χιούστον του Τέξας, εν μέσω φόβων ότι θα δολοφονηθεί.



Η μετακίνηση – η οποία καταδικάστηκε από τα θύματα της Μάξγουελ – ήρθε μετά από δύο ημέρες κατά τις οποίες η ίδια μίλησε με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς για περισσότερους από 100 άνδρες που είχαν σχέση με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου.

Αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Ρεπουμπλικάνων, Τζέιμς Κόμερ, το ανακοίνωσε στις 21 Ιανουαρίου σε ακρόαση.