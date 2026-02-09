Άνω κάτω το Παλάτι από το σκάνδαλο Έπσταϊν: Σπάνε τη σιωπή τους Ουίλιαμ και Κέιτ - «Είναι ανήσυχοι»

Τη «βαθιά ανησυχία» τους για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν και τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εξέφρασαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Ουίλιαμ και της Κέιτ μετά τις νέες εξελίξεις που έχουν προκαλέσει έντονη κρίση στη βρετανική μοναρχία και στο πολιτικό σύστημα του Γουεστμίνστερ. Όπως επισημαίνεται, οι σκέψεις τους «παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι βαθιά ανήσυχοι για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις», δήλωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον, προσθέτοντας ότι «οι σκέψεις τους παραμένουν με τα θύματα», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Το σκάνδαλο αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, τα οποία περιλαμβάνουν καταγγελίες που αφορούν τον θείο του Ουίλιαμ, Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Παράλληλα, ξεκίνησε αστυνομική έρευνα εις βάρος του λόρδου Πίτερ Μάντελσον για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ισχυρισμός ότι δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ενώ αναφέρεται και ότι ο πρώην πρίγκιπας μαζί με τον Έπσταϊν φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε ερωτικό τρίο σε κατοικία του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Άλλη καταγγελία υποστηρίζει ότι ο Άντριου κοινοποίησε εμπιστευτικές αναφορές από επίσημες επισκέψεις σε Χονγκ Κονγκ, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη, κατά τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Ο πρώην δούκας, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς τίτλους του το περασμένο έτος με απόφαση του βασιλιά, έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία. Την περασμένη εβδομάδα αποχώρησε από τη Royal Lodge και μετέβη στο κτήμα του Σάντριγχαμ.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τοποθετήθηκε δημόσια μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, τονίζοντας ότι «πρέπει να θυμόμαστε τα θύματα».

Η περιοδεία του Ουίλιαμ στη Μέση Ανατολή

Η δήλωση του Ουίλιαμ και της Κέιτ έγινε γνωστή την ώρα που ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ταξιδεύει στη Σαουδική Αραβία για την έναρξη τριήμερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή, με πρώτο σταθμό τη συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού του Κένσινγκτον, υπήρχε πρόθεση να καταστεί σαφής η θέση του ζευγαριού πριν από την περιοδεία, ώστε ο Ουίλιαμ να επικεντρωθεί στην αποστολή του, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη διπλωματική δοκιμασία του έως σήμερα στο εξωτερικό.